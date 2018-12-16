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До –15, но без снега: синоптики заявили о резком похолодании в Украине

2.6тЧитать материал на украинском

В ближайшие дни обильные снегопады на территории Украины прекратятся, однако следует ожидать похолодания.

Об этом предупредил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, пишут "Факты". Столбик термометров уже скоро может опуститься до –15 ночью.

По его словам, предыдущие прогнозы, обещающие потепление, не подтвердились.

В Украине похолодает до –15

В Украине похолодает до –15

Дело Октября

"В Украину придет небольшое похолодание. Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне минус 4—9 градусов, на северо-востоке — до минус 10—15 градусов. Днем ожидается около 0. Такая погода продержится минимум неделю", – объяснил он.

Уже с 17 декабря снег отступит

Уже с 17 декабря снег отступит

Как сообщал OBOZREVATEL, циклон, который принес снежные бури, отступит уже с понедельника, 17 декабря.

По прогнозам метеорологов, Новый год-2019 будет со снегом и морозом, а также температурой до –18 ночью и –10 градусов днем.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Николай Кульбида
Место
Украина
Тег
Укргидрометцентр
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