До +10: синоптик назвала дату потепления в Украине

Потепление ожидается в Украине только к концу недели, а в ближайшую ночь будет минусовая температура.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, уточнив, что в стране еще задержится холодный антициклон Quincу.

"Ближайшей ночью в Украине ожидается -3… -9 градусов, завтра днем ​​от 3 мороза до 4 тепла. На Западе и Юге ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем +​​1… +6 градусов тепла, на Закарпатье до +6.. +10 градусов", – пояснила Диденко.

Погода в Украине "Лига"

По ее словам, существенных осадков не ожидается. Возможны кратковременные дожди в западных областях и в Винницкой.

"Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, еще какие-то порывы останутся, чтобы мы не забывали надвигать шапку на глаза, а штормовой ветер вероятен все еще в Приазовье. В Киеве понедельник будет холодным и сухим. Ночью -5… -7 градусов, днем ​​от 2 мороза до 2 тепла. Потепление и осадки – с 28-го ноября", – резюмировала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозировали, что в Украине грядущая зима 2020 года будет в основном теплой и с более плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Температура во многих точках Европы ожидается выше нормы.

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