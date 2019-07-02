До 1 августа: Путин пошел на новую подлость с паспортами РФ на Донбассе

Глава России Владимир Путин распорядился еще больше упростить процедуру предоставления гражданам Украины на Донбассе паспортов РФ.
Как сказано в сообщении пресс-службы Кремля, такое задание получил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, который должен выполнить его к 1 августа.
При этом сам Путин выразил возмущение в связи с тем, что жители оккупированного Донбасса испытывают проблемы с получением необходимых документов в Украине для получения гражданства России.
"Понимаю, что это замкнутый круг, решить эту проблему вряд ли возможно. Поэтому я посмотрю, какие нужно внести коррективы, дополнения в нормативную базу для того, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно выполнить", - заявил Путин.
Путин принял новое решение по паспортам РФ на Донбассе
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.
Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности. Кабинет министров также признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе.
15 июня стало известно, что Россия выдала первые паспорта жителям оккупированного ею Донбасса. Их получили 60 человек в Ростовской области.
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