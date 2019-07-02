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До 1 августа: Путин пошел на новую подлость с паспортами РФ на Донбассе

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Глава России Владимир Путин распорядился еще больше упростить процедуру предоставления гражданам Украины на Донбассе паспортов РФ.

Как сказано в сообщении пресс-службы Кремля, такое задание получил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, который должен выполнить его к 1 августа.

При этом сам Путин выразил возмущение в связи с тем, что жители оккупированного Донбасса испытывают проблемы с получением необходимых документов в Украине для получения гражданства России.

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"Понимаю, что это замкнутый круг, решить эту проблему вряд ли возможно. Поэтому я посмотрю, какие нужно внести коррективы, дополнения в нормативную базу для того, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно выполнить", - заявил Путин.

Путин принял новое решение по паспортам РФ на Донбассе

Путин принял новое решение по паспортам РФ на Донбассе

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Тег
российские паспорта
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. Статья 15 1. Каждый человек имеет право на гражданство. 2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или ПРАВА ИЗМЕНИТЬ СВОЁ ГРАЖДАНСТВО. :-))).
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Себостьян Прейро, кугут вонючий - процитируйте. :-) Как я процитировал. :-) Или признайте, что снова соврали. :-)))
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Трубицын Александр, дальше ликларацию читай. Там еще про окупированые територи написано да и много разного и интересного.
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