До 1 августа: Путин пошел на новую подлость с паспортами РФ на Донбассе

Глава России Владимир Путин распорядился еще больше упростить процедуру предоставления гражданам Украины на Донбассе паспортов РФ.

Как сказано в сообщении пресс-службы Кремля, такое задание получил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, который должен выполнить его к 1 августа.

При этом сам Путин выразил возмущение в связи с тем, что жители оккупированного Донбасса испытывают проблемы с получением необходимых документов в Украине для получения гражданства России.

"Понимаю, что это замкнутый круг, решить эту проблему вряд ли возможно. Поэтому я посмотрю, какие нужно внести коррективы, дополнения в нормативную базу для того, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно выполнить", - заявил Путин.

Путин принял новое решение по паспортам РФ на Донбассе

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