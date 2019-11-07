Дмитриев день: что нельзя делать 8 ноября

8 ноября православные верующие отмечают Дмитриев день. В этот день чтят память великомученика Димитрия Солунского, принявшего мученическую смерть за христианскую веру.

В Дмитриев день OBOZREVATEL подготовил информацию о празднике, а также главные приметы, запреты и традиции этого дня.

Кто такой Дмитрий Солунский?

Дмитрий Солунский, также известный как Мироточец, – христианский святой-великомученик из греческого города Солунь (Фессалоники), которого из-за его веры римляне пронзили копьями.

Известно, что жил он во времена императора Диоклетиана. В житии его сказано, что родители Дмитрия сначала были тайными христианами и после рождения сразу же его окрестили, а потом старались воспитывать в благочестии и вере.

Дмитрий Солунский также известен как Мироточец

Не зная о христианской вере Димитрия, римский император назначил его проконсулом Фессалоникийской области. Вместо того, чтобы преследовать христиан, Дмитрий на своем посту открыто учил жителей города христианской вере и искоренял идолопоклонство и языческие обычаи.

Когда об этом узнала римская власть, святого Дмитрия бросили в тюрьму и пронзили копьями. Тело святого бросили на съедение зверям, но набожные солуньские христиане взяли тело и похоронили его.

Дмитриев день 2019: что следует делать в этот день

В Дмитриев день с именинами поздравляют всех Дмитриев.

Дмитрий открыто учил христианской вере и искоренял идолопоклонство и языческие обычаи

Кроме того, в Дмитриев день в народе было принято пить пиво: "В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит".

Также принято было одеваться тепло – считалось, что это спасет от свирепых морозов зимой.

Дмитриев день 2019: что нельзя делать в этот день

В Дмитриев день традиционно не разрешалось работать.

Также в этот день нельзя забывать об усопших родственниках. Причем их не только поминают за праздничным столом и заказывают службу в церкви (хотя бы просто ставят свечи в храме), но еще и оставляют на ночь им воду и новое полотенце: чтобы почившая душа могла напиться или умыться.

В Дмитриев день с именинами поздравляют всех Дмитриев

Причем обед в этот день подают вечером, поскольку прихода душ ждут после наступления темноты. От каждого блюда откладывают по ложке в отдельную посуду, оставляя ее затем под иконой или в другом "торжественном" месте.

Главные приметы и суеверия в Дмитриев день

Дмитриев день означал окончание сезона сватовства. Накануне рождественского поста и последующих праздников только до этого дня разрешалось засылать сватов. В народе говорили: "До Дмитра девка хитра, а после Дмитра не будет такой".

По примете, Дмитриев день знаменует приход зимы: святой Дмитрий закрывает землю золотым ключом до прихода святого Георгия (6 мая). Предки говорили: "Дмитриев день – зима уж лезет на плетень".

Если этот день выдавался снежным и морозным, то и весны ждали холодной и снежной: "Дмитриев день по снегу, то и Пасха по снегу, а Дмитриев день по голу (без снега) – и Святая по тому. Дмитрий на снегу – весна поздняя. Дмитриев день по голу – Святая тёплая".

Если заря была багровой, то ждали ветреной погоды, а холод означал, что стекло на окнах запотеет.

В некоторых странах на Дмитриев день гадают по гостям, если первым в этот день в дом зайдет человек состоятельный и добрый, то и год будет прибыльным.

В народе говорили, что в ночь на Дмитриев день нечисть крадет с неба луну, чтобы выдоить ее как корову.

Что можно просить в Дмитриев День

В Дмитриев день просят:

– о помощи во время военных действий,

– об исцелении болезней глаз,

– о даровании терпения и мужества,

– о прозрении слепых.

Молитва Святому Дмитрию

К Святому Дмитрию обращаются с молитвами. OBOZREVATEL приводит одну из них:

Дмитриев день знаменует приход зимы

Святый и славный великомучениче Христов Димитрие, скорый помощниче и теплый заступниче с верою притекающих к тебе! Предстоя со дерзновением Небесному Царю, испроси у Него прощение согрешений наших, и еже избавитися нам от всегубительныя язвы, труса, потопа, огня, меча и вечныя казни: моли благость Его, еже ущедрити град сей (обитель сию) и всякую страну христианскую, исходатайствуй у Царя царствующих на враги победу народу русскому и всей же державе нашей мир, тишину, твердость в вере и преспеяние во благочестии; нам же, чтущим честную память твою, испроси благодатное укрепление на дела благая, да, благоугодное Владыце нашему Христу Богу зде творяще, сподобимся молитвами твоими наследовати Царствие Небесное и тамо прославляти Его со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.

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