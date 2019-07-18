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"Для комфортных условий туристам": пограничники аэропорта Одессы попросили больше дубинок

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В связи с ростом пассажиропотока в туристический сезон пограничники пункта пропуска "Одесса-Аэропорт" попросили обеспечить их дополнительными резиновыми палками и наручниками.

Об этом свидетельствует соответствующий документ, подписанный 5 июля одним из руководителей отдела Александром Прищепой. Фото служебной телеграммы опубликовал на своей странице в Facebook шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

"В связи с увеличением пассажиропотока в пункте пропуска "Одесса-Аэропорт" в летнем туристическом сезоне 2019 года для создания комфортных условий для въезда в Украину просим дать указание соответствующим должностным лицам о доукомплектовании международного пункта пропуска техническими средствами, а именно:

1. Наручниками металлическими "БРМ-92" в количестве 33 штук.

2. Палкой резиновой складной "ПГС-92" в количестве 33 штук", – говорится в документе.

"Для комфортных условий туристам": пограничники аэропорта Одессы попросили больше дубинок

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Пограничники

Пограничники

"Цензор.НЕТ"

Орест Сохар отметил, что опубликованное письмо можно назвать характерным признаком времени. У него вызвало недоумение, что для повышения комфорта пассажиров пограничники просят доукомплектовать личный состав наручниками и дубинками.

"Наручники, вероятно, это инструмент комфорта, а резиновая палка символизирует гостеприимство. Что ни говорите, но так писать могут или сценаристы "95 квартала", или чиновники с 30-летним опытом", – иронизирует он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за нехватки финансирования военнослужащие-контрактники стали массово увольняться из Государственной пограничной службы. В январе и феврале из Госпогранслужбы уволилось 405 военных. Причина увольнений – отсутствие повышения зарплат. При том, что с 1 января военным структурам подняли денежное содержание.

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Персона
Орест Сохар
Место
Украина Одесса
Тег
Госпогранслужба
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Serov Oleg
Serov Oleg
а,как без оных с майданутым скотом?
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