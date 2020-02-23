Директор завода "Укроборонпрома" погорел на взятке

Военная прокуратура поймала на взятке в 5 тысяч долларов директора Шосткинского казенного завода "Звезда", который входит в концерн "Укроборонпром".

Об этом сообщает Военная прокуратура Центрального региона. В прокуратуре отметили, что 21 февраля был задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов директором Шосткинского казенного завода "Звезда".

Соответствующую сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем – заключения договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром".

vppnr.gp.gov.ua

В этот же день взяточник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а деньги изъяты.

22 февраля ему было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В тот же день судом применена чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

vppnr.gp.gov.ua

vppnr.gp.gov.ua

vppnr.gp.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастове задержали следователя Нацполиции одного из райотделов Киевской области, который требовал взятку в 10 000 гривен. Ему уже объявили о подозрении в коррупционном правонарушении.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram