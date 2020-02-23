Главная Новости
23 февраля • обновлено в 15:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Директор завода "Укроборонпрома" погорел на взятке

1.5т
Читать материал на украинском

Военная прокуратура поймала на взятке в 5 тысяч долларов директора Шосткинского казенного завода "Звезда", который входит в концерн "Укроборонпром".

Об этом сообщает Военная прокуратура Центрального региона. В прокуратуре отметили, что 21 февраля был задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов директором Шосткинского казенного завода "Звезда".

Соответствующую сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем – заключения договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром".

Директор завода "Укроборонпрома" погорел на взятке

vppnr.gp.gov.ua

В этот же день взяточник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а деньги изъяты.

22 февраля ему было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В тот же день судом применена чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Директор завода "Укроборонпрома" погорел на взятке

vppnr.gp.gov.ua

Директор завода "Укроборонпрома" погорел на взятке

vppnr.gp.gov.ua

Директор завода "Укроборонпрома" погорел на взятке

vppnr.gp.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастове задержали следователя Нацполиции одного из райотделов Киевской области, который требовал взятку в 10 000 гривен. Ему уже объявили о подозрении в коррупционном правонарушении.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Петина компашка))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги