Директор ГБР Труба использует незадекларированное авто

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба имеет в использовании незадекларированный автомобиль.

Отвечая на вопрос журналистов программы "Спостерігач" на "5 канале" об авто, на котором он передвигается, Труба сказал: "В служебном пользовании находится транспортное средство Volkswagen Passat".

В то же время в декларации Романа Трубы этого транспортного средства нет.

Роман Труба имеет незадекларированный авто

Уточнить подробности журналисты не смогли, ведь Роман Труба отвечал на вопросы журналистов без прямого контакта – записал видео на смартфон.

Отметим, что согласно статье 46 Закона Украины "О предупреждении коррупции", информация, которая отмечается в декларации, должна содержать данные о ценном движимом имуществе, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года, относится субъекту декларирования или членам его семьи на праве частной собственности, в том числе совместной собственности, или находится в его владении или пользовании независимо от формы сделки, в результате которого приобретено такое право.

Как писал OBOZREVATEL, адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко, управляющий партнер Адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань заявил, что директора ГБР Романа Трубу допросят в суде. Речь идет о нападении пророссийских провокаторов на Петра Порошенко у здания ГБР 25 июля, в результате которого пострадали сотрудники Управления государственной охраны.

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