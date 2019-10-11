Главная Новости
11 октября • обновлено в 17:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Директор ГБР Труба использует незадекларированное авто

909 Читать материал на украинском

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба имеет в использовании незадекларированный автомобиль.

Отвечая на вопрос журналистов программы "Спостерігач" на "5 канале" об авто, на котором он передвигается, Труба сказал: "В служебном пользовании находится транспортное средство Volkswagen Passat".

В то же время в декларации Романа Трубы этого транспортного средства нет.

Роман Труба имеет незадекларированный авто

Роман Труба имеет незадекларированный авто

Новости
"Не выполняет решение суда!" Черновол резко раскритиковала Трубу

Уточнить подробности журналисты не смогли, ведь Роман Труба отвечал на вопросы журналистов без прямого контакта – записал видео на смартфон.

Отметим, что согласно статье 46 Закона Украины "О предупреждении коррупции", информация, которая отмечается в декларации, должна содержать данные о ценном движимом имуществе, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года, относится субъекту декларирования или членам его семьи на праве частной собственности, в том числе совместной собственности, или находится в его владении или пользовании независимо от формы сделки, в результате которого приобретено такое право.

Как писал OBOZREVATEL, адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко, управляющий партнер Адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань заявил, что директора ГБР Романа Трубу допросят в суде. Речь идет о нападении пророссийских провокаторов на Петра Порошенко у здания ГБР 25 июля, в результате которого пострадали сотрудники Управления государственной охраны.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Роман Труба
Тег
Государственное Бюро Расследований
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel