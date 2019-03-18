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"Дикари!" В сети показали, как украденный Крым "зачистили" к приезду Путина

2.5тЧитать материал на украинском

К приезду президента России Владимира Путина в аннексированном Крыму массово "зачистили" города от автомобилей и пешеходов, а также закрыли магазины и общественные туалеты.

Снимками пустующих улиц поделилась в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. Так, Симферополь она сравнила с "колонией строгого режима", поскольку несколько улиц оказалась закрытыми для прохода.

"Город на пабликах изрыгает просто счастье родной гавани. Перекрыли ради никого, колония строгого режима "ИТК Симферополь", боятся услышать реальные настроения крымчан", – написала блогер.

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Симферополь

Симферополь

Twitter RoksolanaToday&Крым

Кроме этого, в городе заметили машины Росгвардии и металические заборы прямо посреди дорог.

"Дикари!" В сети показали, как украденный Крым "зачистили" к приезду Путина

Twitter RoksolanaToday&Крым

"Дикари!" В сети показали, как украденный Крым "зачистили" к приезду Путина

Twitter RoksolanaToday&Крым

"Дикари!" В сети показали, как украденный Крым "зачистили" к приезду Путина

Twitter RoksolanaToday&Крым

"Дикари!" В сети показали, как украденный Крым "зачистили" к приезду Путина

Twitter RoksolanaToday&Крым

"Диверсии, знаете ли, бывают разные", – сыронизировала автор, комментируя то, что в Симферополе закрыли магазины и даже общественные туалеты. "В*та от счастья даже обоср*ться может", – добавил блогер КРЫМский бандеровец.

"Дикари!" В сети показали, как украденный Крым "зачистили" к приезду Путина

Twitter RoksolanaToday&Крым

"Дикари!" В сети показали, как украденный Крым "зачистили" к приезду Путина

Тем не менее, оккупанты все подобные действия назвали "подготовкой к праздничному вечеру" в честь 5-летия незаконной аннексии Крыма.

"Центр перекрыт для движения транспорта, площадь Ленина очищают от людей. После 15 часов к сцене можно будет подойти, пройдя через рамки металлоискателей", – написали в одном из пророссийских пабликов.

"Дикари!" В сети показали, как украденный Крым "зачистили" к приезду Путина

Пользователи бурно отреагировали на "зачистку" Крыма перед приездом Путина.

"Очищают от людей – дикари долбанные", "Прям стойло для овец", "Опять стадо по загонам будут водить, хули, свобода", "Оно летит в колонию?", "Ужас. Ни одного человека на улице", "Когда такое было, чтобы украинский Симферополь вот так перекрывали?" – возмутились в комментариях.

"Дикари!" В сети показали, как украденный Крым "зачистили" к приезду Путина
"Дикари!" В сети показали, как украденный Крым "зачистили" к приезду Путина
"Дикари!" В сети показали, как украденный Крым "зачистили" к приезду Путина
"Дикари!" В сети показали, как украденный Крым "зачистили" к приезду Путина
"Дикари!" В сети показали, как украденный Крым "зачистили" к приезду Путина
"Дикари!" В сети показали, как украденный Крым "зачистили" к приезду Путина
"Дикари!" В сети показали, как украденный Крым "зачистили" к приезду Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, прилетев на праздник в честь пятой годовщины захвата Крыма, Путин открыл на полуострове две теплоэлектростанции.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Комментарии на сайте не модерированы
Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Ужос! Дикари! А вот при батюшке Дивлет-Гирее бывало...
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандерам животным, чтоб не срасились и не вешались, нужно отдельную картинку показывать)))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Практически как в Одессе, когда людей отгородили от порошенко клетками
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