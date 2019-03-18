"Дикари!" В сети показали, как украденный Крым "зачистили" к приезду Путина

К приезду президента России Владимира Путина в аннексированном Крыму массово "зачистили" города от автомобилей и пешеходов, а также закрыли магазины и общественные туалеты.

Снимками пустующих улиц поделилась в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. Так, Симферополь она сравнила с "колонией строгого режима", поскольку несколько улиц оказалась закрытыми для прохода.

"Город на пабликах изрыгает просто счастье родной гавани. Перекрыли ради никого, колония строгого режима "ИТК Симферополь", боятся услышать реальные настроения крымчан", – написала блогер.

Симферополь Twitter RoksolanaToday&Крым

Кроме этого, в городе заметили машины Росгвардии и металические заборы прямо посреди дорог.

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

"Диверсии, знаете ли, бывают разные", – сыронизировала автор, комментируя то, что в Симферополе закрыли магазины и даже общественные туалеты. "В*та от счастья даже обоср*ться может", – добавил блогер КРЫМский бандеровец.

Twitter RoksolanaToday&Крым

Тем не менее, оккупанты все подобные действия назвали "подготовкой к праздничному вечеру" в честь 5-летия незаконной аннексии Крыма.

"Центр перекрыт для движения транспорта, площадь Ленина очищают от людей. После 15 часов к сцене можно будет подойти, пройдя через рамки металлоискателей", – написали в одном из пророссийских пабликов.

Пользователи бурно отреагировали на "зачистку" Крыма перед приездом Путина.

"Очищают от людей – дикари долбанные", "Прям стойло для овец", "Опять стадо по загонам будут водить, хули, свобода", "Оно летит в колонию?", "Ужас. Ни одного человека на улице", "Когда такое было, чтобы украинский Симферополь вот так перекрывали?" – возмутились в комментариях.

Симферополь

Город перекрыт не только для авто,и для пешеходов

Город на пабликах изрыгает просто счастье родной гавани

Перекрыли ради НИКОГО,Колония строгого режима "ИТК Симферополь",боиться услышать РЕАЛЬНЫЕ настроения крымчан,больше ада-и т.п.

Севастопольскую от Ц.Рынка закрыли pic.twitter.com/ZngxDfLDLB — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 марта 2019 г.

Подготовка к празднику падения-поднимания бабушкиного рейтинга-в центре Симферополя закрыты не только магазины,но и туалеты

Ибо диверсии,знаете ли,бывают разные! pic.twitter.com/0xMUkXGyN3 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 марта 2019 г.

Симферополь готовится к праздничному концерту в честь воссоединения Крыма с Россией-цитата,Крыминформ

Праздник то какой!

И подготовка такая! pic.twitter.com/obq1y4eFf1 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 марта 2019 г.

Симферополь

Праздник какой то?

Очищают центр от людей мне понравилось... pic.twitter.com/y4tr0qJZE1 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, прилетев на праздник в честь пятой годовщины захвата Крыма, Путин открыл на полуострове две теплоэлектростанции.

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