Девушка курсанта Студинского с Ан-26: ждал, пока подрасту, и спрашивал размер кольца

Во вторник, 6 октября, в Харькове простились с курсантами, погибшими в катастрофе Ан-26, среди которых был и Дмитрий Студинский с Житомирщины. На церемонию прибыла вся семья парня, а также его девушка с мамой.

После траурного мероприятия Героя повезли в родной военный городок Озерное, пишет KHARKIV Today. Родные и близкие юного защитника поделились трогательными воспоминаниями о нем и его жизненном пути.

Так, любимая авиатора Алена рассказала, что летом они еще успели съездить на море и строили серьезные планы на будущее.

"Мы планировали, все планировали. Ждал, когда немножко подрасту, спрашивал размер пальца, кольца. Шутил все", – вспоминает девушка.

А брат погибшего рассказал, что Дмитрий был "самым послушным, самым крутым братом вообще". "Его мечта сбылась, он летал и будет летать. Он учился очень хорошо в школе, хороший друг, родителей уважал. Конечно, он куда хотел, туда и поступил. Вечно пусть летает", – добавил родственник курсанта.

Родные отметили, что Дмитрий долго и упорно шел к своей цели стать авиатором, ведь преградой было плохое зрение.

"Он жил в военном гарнизоне, его отец там работал и он с детства видел, как самолеты летают. Долго выбирал себе учебное заведение. По состоянию здоровья сначала не проходил, было плохое зрение. А потом поступил на штурмана. Он получал огромное удовольствие от того, что летал, что управлял самолетом. Со всеми военными почестями его будут хоронить на кладбище. Мы им гордимся, любим его, он останется в наших сердцах таким", – рассказала представительница семьи Студинских.

Напомним, Дмитрий Студинский был одним из курсантов 153 группы летного факультета ХНУВС, которые отрабатывали полеты на Ан-26 на военном аэродроме в Чугуеве. Его учебная практика уже подходила к концу. В ноябре парню должно было исполниться 22 года. Похоронят Героя 7 октября на кладбище в родном поселке.

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