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Освобождение Крыма: во фракции Порошенко озвучили план

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Возвращения аннексированного полуострова Крым произойдет без кровопролития, а политико-правовыми и дипломатическими методами.

В интервью "Обозревателю" народный депутат от фракции БПП Мустафа Джемилев рассказал, что стратегия по освобождению Крыма будет меняться в зависимости от обстоятельств, но абсолютно точно это будет происходить без кровопролития, а политико-правовыми и дипломатическими методами.

"Для того, чтобы эти методы дали плодотворные результаты очень важно максимально усилить экономические и политические санкции против страны-агрессора и вынудить его сесть за стол переговоров", – сказал он.

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Джемилев перечислил, какие меры являются существенными элементами в деле освобождения Крыма.

"Укрепление обороноспособности Украины, укрепление стабильности, которую очень пытается расшатать наш сосед, принятие и реализация всех евроинтеграционных реформ, эффективное противодействие в мире лживой российской пропаганде, эффективная поддержка соотечественников на оккупированных территориях, помощь в освобождении подвергшихся репрессиям со стороны оккупантов своих граждан и др.", – пояснил нардеп.

Как ранее сообщал "Обозреватель", процессу деоккупации Крыма никак не помешает размещение Россией на аннексированном полуострове современных систем вооружения.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Мустафа Джемилев
Место
Украина
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