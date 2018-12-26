''Хочу помочь выиграть войну!'' 90-летняя украинка подарила $10 тыс. армии

Жительница западной Украины перечислила фонду "Повернись живим" для помощи армии 10 тысяч долларов.
Женщина, которой более 90 лет, таким образом решила помочь выиграть войну. Фото и имя благодетельницы "Повернись живим" опубликовать не может, сообщили на странице фонда в Facebook.
"Вернись живым"
"Мы пишем этот пост и плачем. Плачем от радости. И дело не в огромном переводе. Дело в том, что в своем возрасте "за 90" женщина говорит: "Очень хочу помочь выиграть войну. Вы за меня не волнуйтесь – деньги на лекарства себе оставила!"" - написали в фонде.
В "Повернись живим" отметили, что перечисленные средства они потратят на помощь бригадам, чьи пункты постоянной дислокации (ППД) находятся в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях.
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