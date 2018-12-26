МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Хочу помочь выиграть войну!'' 90-летняя украинка подарила $10 тыс. армии

1.3тЧитать материал на украинском

Жительница западной Украины перечислила фонду "Повернись живим" для помощи армии 10 тысяч долларов.

Женщина, которой более 90 лет, таким образом решила помочь выиграть войну. Фото и имя благодетельницы "Повернись живим" опубликовать не может, сообщили на странице фонда в Facebook.

''Хочу помочь выиграть войну!'' 90-летняя украинка подарила $10 тыс. армии

"Вернись живым"

Новости
''Бросился помогать армии'': в Украине рассказали о заслугах Епифания перед государством

"Мы пишем этот пост и плачем. Плачем от радости. И дело не в огромном переводе. Дело в том, что в своем возрасте "за 90" женщина говорит: "Очень хочу помочь выиграть войну. Вы за меня не волнуйтесь – деньги на лекарства себе оставила!"" - написали в фонде.

В "Повернись живим" отметили, что перечисленные средства они потратят на помощь бригадам, чьи пункты постоянной дислокации (ППД) находятся в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что произошло в воинских частях ВСУ во время военного положения. Тогда Минобороны собрало на обучение оперативный резерв первой очереди.

Место
Украина
Теги
Повернись живимармия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
Я аж заплакал ... Это как про японца, которого привезли с острова 3 года назад. Он до последнего дня "воевал" с американцами с 1942-го года ... Вы хоть бы объяснили бабуле, шо Рейхстаг пал еще в 45-м ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги