День защиты детей 2018: как это отметил Google

Поисковик Google выпустил новый дудл в честь международного Дня защиты детей.

Буквами в новом дудле являются игровые человечки и музыкальные инструменты.

В пояснении поисковик напоминает, что решение о проведении Дня было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.

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Есть легенда, что именно 1 июня 1925 года генконсул Китая в Сан-Франциско устроил для группы китайских детей-сирот праздник Дуань-у цзе (Фестиваль лодок-драконов).

Символом Международного дня детей является ярко-зеленый флаг с пятью цветными фигурками человечков, стоящих на символическом шаре-планете. Каждая фигурка — красная, желтая, синяя, белая и черная - символ разнообразия и терпимости в едином для всех доме планеты Земля, щедрой и изобильной (зеленый цвет флага).

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Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта поисковик Google посвятил новый дудл Дню числа Пи, который начинают праздновать в 1:59:26 в честь математической константы.