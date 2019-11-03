Главная Новости
3 ноября • обновлено в 06:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

День ракетных войск и артиллерии Украины 2019: поздравления для защитников

705 Читать материал на украинском

День ракетных войск и артиллерии Украины отмечается ежегодно 3 ноября. Дата была выбрана в честь начала операции по освобождению захваченного Киева от нацистов.

Праздник украинских ракетчиков и артиллеристов был учрежден президентом Украины в 1997 году. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления для защитников Украины.

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии – поздравления в стихах

Вам скажу без лицемерия

Мне по нраву артиллерия!

Там ребята хоть куда -

Цель найдут они всегда!

Коль попал под их прицел,

То уже не будешь цел!

Знать, недаром знаменита

Нашей армии элита!

***

День ракетных войск и артиллерии

Ракетчики, артиллеристы,

Гордится Вами вся страна.

Вы небо украинское храните,

Чтоб мирно спать она могла.

Пусть будут легкими ученья,

И лишь учебными бои...

Взлетают в небеса ракеты,

В салют, как будто, вплетены!

Новости
Достанет за 130 км: в СНБО уточнили судьбу супероружия для ВСУ

***

Артиллерист – это бог войны,

Накроет метко врага огнём.

И если цели почти не видны,

Уверенность, меткость всегда при нём.

Надо, прицелится и в самолёт

Или потопит отряд кораблей,

Шквальным обстрелом очистит подход,

Прикроет атаку царицы полей.

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии – поздравления в прозе

Поздравляю с Днём ракетных войск и артиллерии. Желаю громких залпов веселья и радости в жизни, точных выстрелов и метких попаданий прямо в свою цель. Успехов, удачи и поддержки товарищей, отваги, оптимизма и ясных горизонтов на жизненном пути.

***

С Днём ракетных войск и артиллерии. Пусть миром правит мир, а залпы пусть разносятся лишь на учебных боях. Желаю мужества и силы, здоровья и попаданий "точно в цель". Наши войска появились первыми и сегодня наша армия — основная защита и верное средство поражения врага. Желаю никогда не робеть, если напал недруг — уничтожить, если всё спокойно — беречь Украину, сохраняя спокойствие народа! Успехов и побед, верных побратимов и удачи.

Новости
ВСУ показали мощное видео разгрома позиции террористов на Донбассе

***

Сегодня День ракетных войск и артиллерии Украины, день тех людей, которые сейчас действительно решают исход войны. Так что выскажем им нашу величайшую благодарность и радость оттого, что они готовы рисковать ради нашей безопасности. Спасибо за вашу смелость и самоотверженность!

День ракетных войск и артиллерии - открытки

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии – видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Киеве прошло празднование Дня защитника Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.

Тема
Праздники
Место
Украина
Тег
праздник
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Перов Василий
Перов Василий
День чего?? Последняя заслуга ракетных войск каклов - это сбитый Боинг - 5 лет назад... И то наверное эту установку закопали уже...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel