День ракетных войск и артиллерии Украины 2019: поздравления для защитников

День ракетных войск и артиллерии Украины отмечается ежегодно 3 ноября. Дата была выбрана в честь начала операции по освобождению захваченного Киева от нацистов.

Праздник украинских ракетчиков и артиллеристов был учрежден президентом Украины в 1997 году. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления для защитников Украины.

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии – поздравления в стихах

Вам скажу без лицемерия

Мне по нраву артиллерия!

Там ребята хоть куда -

Цель найдут они всегда!

Коль попал под их прицел,

То уже не будешь цел!

Знать, недаром знаменита

Нашей армии элита!

***

День ракетных войск и артиллерии

Ракетчики, артиллеристы,

Гордится Вами вся страна.

Вы небо украинское храните,

Чтоб мирно спать она могла.

Пусть будут легкими ученья,

И лишь учебными бои...

Взлетают в небеса ракеты,

В салют, как будто, вплетены!

***

Артиллерист – это бог войны,

Накроет метко врага огнём.

И если цели почти не видны,

Уверенность, меткость всегда при нём.

Надо, прицелится и в самолёт

Или потопит отряд кораблей,

Шквальным обстрелом очистит подход,

Прикроет атаку царицы полей.

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии – поздравления в прозе

Поздравляю с Днём ракетных войск и артиллерии. Желаю громких залпов веселья и радости в жизни, точных выстрелов и метких попаданий прямо в свою цель. Успехов, удачи и поддержки товарищей, отваги, оптимизма и ясных горизонтов на жизненном пути.

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С Днём ракетных войск и артиллерии. Пусть миром правит мир, а залпы пусть разносятся лишь на учебных боях. Желаю мужества и силы, здоровья и попаданий "точно в цель". Наши войска появились первыми и сегодня наша армия — основная защита и верное средство поражения врага. Желаю никогда не робеть, если напал недруг — уничтожить, если всё спокойно — беречь Украину, сохраняя спокойствие народа! Успехов и побед, верных побратимов и удачи.

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Сегодня День ракетных войск и артиллерии Украины, день тех людей, которые сейчас действительно решают исход войны. Так что выскажем им нашу величайшую благодарность и радость оттого, что они готовы рисковать ради нашей безопасности. Спасибо за вашу смелость и самоотверженность!

День ракетных войск и артиллерии - открытки

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии – видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Киеве прошло празднование Дня защитника Украины.

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