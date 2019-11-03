День ракетных войск и артиллерии Украины 2019: поздравления для защитников

День ракетных войск и артиллерии Украины отмечается ежегодно 3 ноября. Дата была выбрана в честь начала операции по освобождению захваченного Киева от нацистов.
Праздник украинских ракетчиков и артиллеристов был учрежден президентом Украины в 1997 году. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления для защитников Украины.
День ракетных войск и артиллерии Украины
День ракетных войск и артиллерии – поздравления в стихах
Вам скажу без лицемерия
Мне по нраву артиллерия!
Там ребята хоть куда -
Цель найдут они всегда!
Коль попал под их прицел,
То уже не будешь цел!
Знать, недаром знаменита
Нашей армии элита!
***
День ракетных войск и артиллерии
Ракетчики, артиллеристы,
Гордится Вами вся страна.
Вы небо украинское храните,
Чтоб мирно спать она могла.
Пусть будут легкими ученья,
И лишь учебными бои...
Взлетают в небеса ракеты,
В салют, как будто, вплетены!
***
Артиллерист – это бог войны,
Накроет метко врага огнём.
И если цели почти не видны,
Уверенность, меткость всегда при нём.
Надо, прицелится и в самолёт
Или потопит отряд кораблей,
Шквальным обстрелом очистит подход,
Прикроет атаку царицы полей.
День ракетных войск и артиллерии Украины
День ракетных войск и артиллерии – поздравления в прозе
Поздравляю с Днём ракетных войск и артиллерии. Желаю громких залпов веселья и радости в жизни, точных выстрелов и метких попаданий прямо в свою цель. Успехов, удачи и поддержки товарищей, отваги, оптимизма и ясных горизонтов на жизненном пути.
***
С Днём ракетных войск и артиллерии. Пусть миром правит мир, а залпы пусть разносятся лишь на учебных боях. Желаю мужества и силы, здоровья и попаданий "точно в цель". Наши войска появились первыми и сегодня наша армия — основная защита и верное средство поражения врага. Желаю никогда не робеть, если напал недруг — уничтожить, если всё спокойно — беречь Украину, сохраняя спокойствие народа! Успехов и побед, верных побратимов и удачи.
***
Сегодня День ракетных войск и артиллерии Украины, день тех людей, которые сейчас действительно решают исход войны. Так что выскажем им нашу величайшую благодарность и радость оттого, что они готовы рисковать ради нашей безопасности. Спасибо за вашу смелость и самоотверженность!
День ракетных войск и артиллерии - открытки
День ракетных войск и артиллерии Украины
День ракетных войск и артиллерии Украины
День ракетных войск и артиллерии Украины
День ракетных войск и артиллерии Украины
День ракетных войск и артиллерии Украины
День ракетных войск и артиллерии Украины
День ракетных войск и артиллерии Украины
День ракетных войск и артиллерии Украины
День ракетных войск и артиллерии Украины
День ракетных войск и артиллерии – видео
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Киеве прошло празднование Дня защитника Украины.
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