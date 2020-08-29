День памяти защитников Украины 2020: история, традиции, план мероприятий на 29 августа

День памяти защитников Украины был учрежден в 2019 году. Фото: пресс-служба Министерства обороны Украины

В субботу, 29 августа, отмечается День памяти защитников Украины – памятный день, посвященный памяти погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

OBOZREVATEL предлагает узнать о традициях этого дня, его истории, а также о том, как он будет отмечаться в 2020 году.

День памяти защитников Украины: история

Указ об утверждении Дня памяти защитников Украины подписал президент Украины Владимир Зеленский 24 августа 2019 года.

Дата приурочена ко дню наибольших потерь Украины на Донбассе – дня выхода из окружения в Иловайске 29 августа 2014 года.

День памяти защитников Украины отмечается с 2019 года Фото podolyanin.com.ua

Традиции и цель Дня памяти защитников Украины

Цель памятного дня – достойное чествование памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечение их героизма, укрепление патриотического духа в обществе.

План мероприятий

Кабинет министров Украины на заседании 5 августа 2020 года утвердил план мероприятий на День памяти защитников Украины, сообщает пресс-служба правительства.

Так, 29 августа в 10:00 будет объявлена общенациональная минута молчания. Также по всей территории Украины запланированы Всеукраинская акция памяти "Подсолнух", приспущение Государственного флага Украины, ограничение развлекательно-концертных мероприятий и трансляций на телевидении и радио, возложение цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронения защитников Украины.

Также в этом году планируется установка уменьшенных копий Государственного флага на всех могилах защитников Украины, велопробег ветеранов войны по маршруту Ужгород – Мариуполь и другие мероприятия.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как шесть лет назад вспыхнули бои за Иловайск – один из переломных моментов войны, после которого Вооруженные силы Украины потеряли инициативу на Донбассе и перешли от атаки к обороне.

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