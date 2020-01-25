Миллион убитых детей и правда о "человеческом мыле": десять малоизвестных фактов о Холокосте

27 января – это Международный день памяти жертв Холокоста. Такую дату выбрали потому, что в этот день был освобожден концентрационный лагерь Освенцим. Впервые память жертв Холокоста именно 27 января почтили в 2006 году.

Как евреи устраивали восстания в "лагерях смерти", кто такой "заключенный 4859" и действительно ли нацисты варили мыло из человеческого жира – OBOZREVATEL собрал малоизвестные факты о геноциде еврейского народа.

День памяти жертв Холокоста

Нацисты действительно создали эскадроны смерти

Айнзацгруппы – это "группы развертывания", или "целевые группы". На самом же деле они являлись нацистскими мобильными эскадронами смерти. В основном они занимались массовыми убийствами гражданских лиц на оккупированных территориях стран Европы и СССР. Именно айнзацгруппы сыграли одну из страшнейших ролей в Холокосте.

Эскадроны смерти архивное фото

Эти подразделения были ответственны за зачистку городов и целых областей от "нежелательного населения". Одна из айнзацгрупп несет ответственность за чудовищные в своей жестокости и массовости расстрелы в Бабьем Яру. Всего же на территории бывшего Советского Союза во времена Второй Мировой действовало четыре такие группы, численностью по 600-1000 человек каждая.

Массовые убийства детей – это правда

Из шести миллионов убитых за время Холокоста евреев, более одного миллиона были детьми. Большая их часть погибала еще на пути в лагеря смерти. Еврейских младенцев нацисты топили в огромных бочках, на глазах у их матерей.

Дети в концлагерях Третьего Рейха

Дети в концлагерях Третьего Рейха

При некоторых концентрационных лагерях создавались специальные "детские сады", где детей содержали для использования в медицинских экспериментах. Кроме того, существовали и отдельные "детские" концлагеря. Одним из таких был "Киндер КЦ" – "фильтрационный пункт" для сети приютов СС "Лебенсборн", в которых нацисты планировали выращивать "истинных арийцев".

Памятник детям-жертвам Холокоста у бывшего лагеря смерти "Киндер КЦ"

Узник 4859 – единственный, кто добровольно отправился в Освенцим

Витольд Пилецкий, известный как Заключенный 4859, был польским офицером, а позднее – бойцом польского подполья. Пилецкий добровольно сдался немцам и был отправлен в Освенцим. Целью Пилецкого было изучить обстановку в концентрационном лагере и снабдить союзников ценной разведывательной информацией. Польское сообщение Лиге наций под названием "Массовое уничтожение евреев в оккупированной Польше" было почти полностью составлено на основе данных, добытых Витольдом Пилецким.

Витольд Пилецкий википедия

Позднее Пилецкий сбежал из Освенцима и участвовал в легендарном Варшавском восстании. После окончания Второй Мировой войны Заключенный 4859 был арестован и расстрелян просоветской польской властью.

Жизни и подвигам Витольда Пилецкого посвящено несколько книг и полнометражных фильмов. В 2014 году шведская рок-группа Sabaton выпустила в честь Пилецкого песню "Inmate 4859".

Мыло из человеческого жира действительно варили

Долгие годы в мире распространялись чудовищные истории о том, как из тел евреев, убитых в концлагерях, нацисты изготовляли мыло. Изначально слух о подобном зверстве начался из-за британских солдат – в начале Второй мировой войны они часто добывали в качестве трофея немецкие ящики с мылом, на котором была выбита аббревиатура RIF. Ее англичане расшифровали как Reines Jüdisches Fett ("чистый еврейский жир"). На самом же деле RIF означало Reichsstelle für industrielle Fettversorgung ("Государственное управление по снабжению промышленным жиром"). Кроме того, офицеры нацистского Гестапо пугали арестованных евреев тем, что после смерти их тела пойдут на мылопроизводство.

Немецкое мыло с клеймом RIF

Во время Нюрнбергского процесса было было подтверждено, что подобное действительно имело место, но в гораздо меньших масштабах. Так, немецкий профессор Рудольф Шпаннер в Анатомическом институте неподалеку от Гданьска использовал жир из человеческих трупов для производства мыла. Всего им было изготовлено около ста килограммов такого мыла. В 2006 году этот факт подтвердило расследование Польского института национальной памяти.

День Катастрофы – день, когда Израиль замирает

День Катастрофы, он же Йом ха-Шоа – это национальный день памяти и траура в Израиле, а также за его пределами. В этот день евреи всего мира чтут память жертв Холокоста. Дата Йом ха-Шоа – 27 нисана по еврейскому календарю. В 2020 году это 21 апреля.

День катастрофы в Израиле Вести Израиль

В этот день, в 10:00 утра в Израиле объявляются две минуты молчания. По всей стране звучит сирена и граждане отдают дань памяти погибшим в Холокосте. Прекращается вся работа, останавливаются поезда и автомобили, люди выходят на улицу, где молча стоят две минуты.

Восстания в концентрационных лагерях и гетто были успешными

Будет огромной ошибкой утверждать, что евреи послушно и тихо шли на смерть. В гетто и лагерях смерти не раз вспыхивали ожесточенные восстания. Самыми известными из них являются:

Восстание в Варшавском гетто

19 апреля 1943 года, когда нацисты решили ликвидировать гетто в Варшаве, евреи подняли там вооруженное восстание. Получив оружие и снаряжение от партизан и польской Армии Крайовой, евреи в Варшавском гетто на протяжении месяца успешно сражались против нацистов. Для того, чтобы одолеть сопротивление, немцам пришлось использовать авиацию и трижды перекопать территорию гетто взрывами, уничтожая каждое здание и заваливая каждый подвал. Даже несмотря на это, отдельные группы еврейских повстанцев продолжали сражаться до конца лета 1943-го.

Развалины Варшавского гетто архивное фото

Побег из концлагеря Собибор

Один из немногих в истории успешный массовый побег из нацистского лагеря смерти. 14 октября 1943 года узники расположенного в Польше Собибора подняли восстание, убили нескольких офицеров СС, смяли охрану и сбежали прямо через минные поля.

Памятник на месте концлагеря Собибор википедия

Из 340 человек, совершивших побег, до конца Второй Мировой войны дожило всего 53. После побега нацисты сами уничтожили концентрационный лагерь, а его территорию засеяли овощами.

Захват Бухенвальда

Бухенвальд был одним из крупнейших концлагерей на территории нацистской Германии. Узники Бухенвальда работали на местной оружейной фабрике и занимались постройкой немецких ракет "Фау-1" и "Фау-2".

"Каждому своё" — надпись на входе в Бухенвальд википедия

11 апреля 1945 года, видя что нацисты начали вывозить из лагеря евреев и опасаясь, что с приближением американских войск СС устроит массовую зачистку лагеря, заключенные Бухенвальда подняли восстание. Перебив часть охраны и захватив комендатуру лагеря, узники заняли круговую оборону и успешно дождались прибытия подразделений Третьей армии США.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отказался принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле, уступив места нашей делегации тем, кто пережил эту страшную трагедию. В сети высоко оценили такой жест.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся