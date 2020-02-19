День Небесной Сотни: в Киеве пройдет шествие памяти героев

20 февраля в Украине – это День Небесной Сотни. В 2014 году, во время Революции Достоинства, в этот день произошел массовый расстрел протестующих силовиками.

В День Небесной Сотни по всей Украине проходят траурные мероприятия, панихиды, шествия и акции памяти. Это государственный день траура, поэтому в стране ограничено проведение развлекательных событий.

День Небесной Сотни

Шествие достоинства

Шествие достоинства начнется 20 февраля в 10:00 в Крепостном проулке, откуда направится к храму Архистратига Михаила, где пройдет панихида по Небесной Сотне. В 12:00 организаторы проведут Всеукраинское вече на Майдане Незалежности. В 14:00 состоится панихида по погибшим в российско-украинской войне у стелы Героев на Михайловской площади.

Ангелы памяти 2020

Это ежегодная "тихая" акция, которая распространилась на весь мир. "Ангелы памяти" начнутся в 11:00 – в память о погибших во время Революции Достоинства киевляне соберутся у верхнего входа на станцию метро "Крещатик" и развесят на деревьях вдоль аллеи Героев Небесной Сотни белых бумажных ангелов.

Ангелы памяти Укринформ

Прочие мероприятия в Киеве

"Благодарные за свободу". В колонном зале КГГА, при поддержке киевской власти и Национального музея Революции Достоинства, в 15:00 начнется концерт памяти Небесной Сотни. В нем примут участие "TaRuta", "Хорея Козацкая", Сестры Тельнюк, "Рутения", Ярема Шевчук, лидер группы "Мандри" Сергей Фоменко, Леся Рой, Тарас Силенко, Михаил Хай, Зеник, Владимир Гонский, Руслана Лоцман, проект Ларисы Руснак "Ветер с востока".

"Майдан. Территория Свободы" – это творческое общественно-политическое мероприятие, анонсированное Киевской городской государственной администрацией, начнется на Майдане Незалежности в 18:00.

В 18:00 в экуменическом храме Архистратига Михаила начнется панихида по Небесной Сотне. После чего состоится зажжение лампадок вдоль аллеи Героев Небесной Сотни и включение Лучей Достоинства.

Лучи Достоинства

На 19:00 у стеллы на Майдане Незалежности анонсирована общественная акция "Майдан. Борьба продолжается". Ее организовывают Киевское городское объединение ветеранов АТО, Движение ветеранов Украины, Союз ветеранов войны с Россией и общественная организация "Общество будущего". Событие заявлено как общенациональное и должно пройти в двадцати городах Украины, включая Киев.

День Небесной Сотни

20 февраля было самым кровавым днем в истории Революции Достоинства. Тогда силовики режима Януковича массово применили боевое оружие, по Майдану Незалежности велся снайперский огонь, протестующих прицельно убивали одного за другим.

Небесная Сотня

Все закончилось только в 22:17 – тогда Верховная Рада приняла постановление об "осуждении применения насилия, которое привело к гибели граждан Украины". Таким образом действия правоохранителей были признаны антизаконными и бойня в центре Киева прекратилась.

Пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом установил Днем Небесной Сотни 20 февраля. В этот день по всей стране чтут память героев Евромайдана, погибших за свободу современной Украины.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как в 2014 году Революция Достоинства уничтожила режим Януковича.

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