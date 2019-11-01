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2 ноября • обновлено в 22:16
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Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Директор программы "Экономика" Украинского института будущего Все статьи автора

День, когда рухнуло все

32.5т

Уборщик подметает пол Нью–йоркской биржи, октябрь 1929 года, США

День, когда рухнуло все

90 лет назад произошел самый известный биржевой крах в истории — "черный вторник", положивший начало Великой депрессии и окончательно развенчавший иллюзию, что "невидимая рука рынка" может сама решать все проблемы без контроля извне.

Краху предшествовал спекулятивный бум середины 1920–х годов, во время которого миллионы американцев инвестировали свои средства в акции. Растущий спрос на акции взвинчивал цены на них, что привлекало всё новых инвесторов, желавших обогатиться на инвестициях в акции. При этом многие инвесторы покупали акции в кредит, занимая необходимые средства в банках.

С начала сентября 1929 года промышленный индекс Доу–Джонса, достигнув пика в 381,17, начал падение. К 24 октября 1929 года индекс уже потерял около 20% по сравнению с сентябрём и находился на отметке 305,85. Утром 24 октября 1929 года, толпы акционеров встали вокруг здания биржи в Нью–Йорке. Тысячи людей просто молча смотрели на NYSE. Там же был будущий британский премьер, Уинстон Черчилль, вложивший (и впоследствии потерявший) в ценные бумаги, целое состояние. Именно в этот день, для него устроили экскурсию на биржу.

Городские власти выслали на Уолл–стрит 400 конных полицейских, опасаясь штурма фондовой биржи. В 10:00 торги начались.

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Акции, резко просевшие в среду, начали дорожать, но это длилось около получаса — в 10:25 внезапно появился на продажу большой объем акций "Дженерал Моторс", что повлекло за собой лавину приказов продавать акции по максимально возможной цене — в тот день индекс снизился на 11%.

Несмотря на все усилия, предпринятые как правительством, так и бизнесом, за неделю рынок снизился на 40% и потерял в стоимости около 30 млрд долларов — больше, чем правительство США потратило за всё время Первой мировой войны (самое же крупное в истории падение Доу–Джонса произошло 19 октября 1987 года — почти на 23%, но это было однодневное падение).

Снижение индекса продолжалось почти три года. В июле 1932 года, когда индекс Доу–Джонса достиг минимума, он составлял всего 41 пункт. В 1933 году валовой национальный продукт был почти на треть меньше, чем в 1929 году.

16 июня 1933 года президент Рузвельт подписал закон Гласса – Стиголла, который вплоть до конца XX века определял облик американской банковской системы, запретив коммерческим банкам заниматься инвестиционной деятельностью, существенно ограничив право банков на операции с ценными бумагами и введя обязательное страхование банковских вкладов (он был фактически отменен только в 1999 году после принятия закона Грэмма — Лича — Блайли, разрешившему банковским холдингам преобразовываться в финансовые холдинговые компании (financial holding company, FHC), которые могли иметь в собственности коммерческие и инвестиционные банки, а также страховые компании).

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В 1934 году было принято решение о создании Комиссии по ценным бумагам и биржам (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), которая железной рукой правит на фондовом рынке США. Была запрещена покупка акций в кредит, введена обязательная регистрация фондовых бирж и брокеров, сформулированы правила ведения дел по доверенности.

Но лишь в 1937 году физический объем продукции вернулся к уровню 1929 года. Вплоть до 1941 года долларовая стоимость всей произведенной продукции оставалась ниже, чем в 1929 году и фактически только Вторая мировая война помогла США оправиться от последствий Великой депрессии, вызванной т.н. "эпохой процветания" в 20–е годы.

P.S. Ближайшее время ждите доклад Института про перспективы нового экономического кризиса и последствию для Украины.

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Анатолий Амелин Анатолий Амелин
Тема
Экономика Украины: прогнозы
Источник
Источник: Facebook Анатолия Амелина
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Шото мировые кризисы случаются все чаще и чаще. Новый будет перестройкой в получении валового продукта с промышленного производства и строительства на производство услуг. Переориентировка с выкачивания невозобновляемых ресурсов из земли-матушки на переработку всех видов вторичных ресурсов и производство энергии из возобновляемых источников. Тяжелый будет кризис. Очень. А нам с нашим премьером и КМ будет вдвое тяжелее. Будем ждать доклада от Амелина "на почитать"...
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ми ще з 90-ого року не піднялись і чергова криза
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Моторола Жив
Моторола Жив
украинцы- це ваше завтра !
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