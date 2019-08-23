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День Государственного флага в Украине: как менялись цвета до независимости

1.3т Читать материал на украинском

В пятницу, 23 августа, украинцы будут отмечают День Государственного флага. На официальном уровне праздник был утвержден в 2004 году и стал символом уважения к многовековой истории нашего народа.

OBOZREVATEL подготовил информацию о видоизменениях украинского флага, предпосылках основания даты и о традициях этого дня.

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Официально праздник утвердили в 2004 году

Официально праздник утвердили в 2004 году

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Как менялся флаг Украины на пути к независимости

После того, как Украина вошла в состав СССР, флаг имел следующий вид: красный со скрещенными молотом и серпом, красной пятиконечной звездой, окаймленной золотом, а внизу – аббревиатура УССР.

В 1949 году флаг был видоизменен – горизонтальная полоса – красная, а нижняя – голубая. На верхней полосе – золотые скрещенные серп и молот, над ними пятиконечная красная звезда, окаймленная золотом.

На пути к независимости флаг не один раз менялся

На пути к независимости флаг не один раз менялся

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23 августа 1991, после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады. Он и сейчас, как реликвия, хранится под стеклом в музее ВРУ. С провозглашением независимости Украины 24 августа сине-желтому знамени отдали должное и определили его национальным символом.

Цвета украинского флага до сих пор вызывают много споров, поскольку одни говорят, что он должен быть сине-желтым, а другие наоборот – желто-синим. Согласно популярной интерпретации, желтый цвет символизирует пшеничные поля, а синий – небо над ними.

Расположение цветов украинского флага до сих пор вызывает много споров

Расположение цветов украинского флага до сих пор вызывает много споров

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Как отмечают день флага в Украине

Традиционно этот праздник сопровожается различными памятными, художественными и торжественными мероприятиями, которые проходят во всех городах Украины. Кроме того, уже стало доброй традицией в этот день устанавливать государственные рекорды, связанные с флагом.

День Государственного флага в Киеве

Традиционно 23 августа состоятся церемонии поднятия Государственного флага Украины на Софийской площади, возле здания КГГА и во всех районах Киева. В этот день юношам и девушкам, которые достигли значительных успехов в учебе, спорте и искусстве, торжественно вручат паспорта гражданина Украины. Также в столице запланировано проведение круглых столов и праздничных концертов в разных точках города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период праздников в Киеве перекроют некоторые транспортные маршруты.

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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
В этот день Праздник в России..день флага...Украинцы именно в этот день и у вас)ну что может быть смешнее...Подстраиваетесь под старшего брата))А чо...в Крыму никто ночью флаг Украины не поднимал????
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