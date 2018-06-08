День друзей 2018: поздравления и открытки

9 июня 2018 года в Украине отмечается Международный день друзей - International Friends Day.

История умалчивает о том, при каких обстоятельствах возник этот праздник, кто был его инициатором и в какой стране в этот день впервые чествовали друзей.

Но это и не важно. Главное, что сегодня есть прекрасный повод обнять лучших друзей, признаться им в любви, сказать, как они дороги для вас, поблагодарить за всё хорошее. И, конечно, оригинально поздравить.

OBOZREVATEL знает, как сделать это наилучшим образом.

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Поздравить подругу

Желаю удачи, успехов, здоровья,

Пусть жизнь окружает тебя лишь любовью,

Проблемы и беды исчезнут навечно,

А ты будь всегда весела и беспечна.

Любви я желаю, пусть в жизни везет,

Знай, счастье и радость везде тебя ждет!

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Вагончик улыбок,

Удачи охапку.

Счастливою будь

От макушки до пяток.

Здоровья без меры,

Любви бесконечной,

Безудержной, страстной,

Красивой и вечной.

Чтоб шкаф не закрылся —

Немножко одежды.

Чтоб кофе в постели

Был вкусным и свежим.

Тебя от души

С этим днем поздравляю!

Целую, люблю,

Дорожу, обнимаю!

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Хочу сказать спасибо небесам,

За то, что нас с тобой свели когда-то.

За то, что дали дружбу нам.

Для нас обеих это лучшая награда.

И в этот превосходный день,

Ты знаешь, пожелать хочу лишь счастья.

Чтобы цвела ты как сирень

И комплименты получала часто.

И чтобы в личной жизни у тебя,

Как ты захочешь всё сложилось.

И благосклонною была судьба,

Чтоб чудо в жизни у тебя случилось.

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Поздравить друга

Верный друг - твоё богатство.

С ним нигде не пропадёшь.

Он всегда тебя поддержит,

С ним ты даже клад найдёшь.

Больше чем твоя поддержка,

Тем становишься сильней.

Самоцвет с названьем "Дружба"

Береги в любой из дней.

Вместе вы непобедимы -

Ты и все твои друзья.

Счастья, радости, здоровья

От души желаю я.

Пусть сопутствует удача

Дружбе, крепкой как гранит.

И сокровище нетленным

Каждый пусть всегда хранит.

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Поздравить друзей

Как парусу ветер нужен.

Как стану гитары - струна.

Как искра - огню, дружба

Для жизни моей нужна!

И ветром ее не сломает.

Не лопнет она, звеня.

Пожарищем в сердце пылает!

Всех с праздником вас, друзья!

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Друзья мои! Спешу поздравить вас,

Желаю с вами никогда не разлучаться,

Как здорово, что дружба есть у нас,

Ведь это значит - есть на свете счастье!

Моим друзьям - покоя и добра,

Моим друзьям - успехов и богатства,

Здоровья, счастья вам, мои друзья,

Давайте никогда не расставаться!

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Если друга верного найдешь,

Ты богач - покруче олигарха!

Ну, а если много есть друзей,

То живешь себе, совсем не зная страха!

Так давайте за друзей поднимем тост!

Чтоб они с годами не терялись,

Чтобы вместе отдыхали и смеялись,

И все время рядом оставались!

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Лучшие афоризмы о дружбе

"Друг — это одна душа, живущая в двух телах" (Аристотель)

* * *

"Выбирай друга не спеша, еще меньше торопись променять его" (Бенджамин Франклин)

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"Кто человечен, тот дает другим опору, желая сам ее иметь, и помогает им достичь успеха, желая сам его достигнуть" (Конфуций)

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"Для того чтобы жить долго, прибереги для себя старого вина и старого друга" (Пифагор)

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"Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой" (Марк Твен)

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"Настоящий друг — это тот, кто будет держать тебя за руку и чувствовать твое сердце" (Габриэль Маркес)

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"Друг всем - ничей друг" (Аристотель)