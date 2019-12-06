"Демотивирует армию": ветеран АТО жестко прошелся по Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский на словах поддерживает Вооруженные силы Украины, однако его поступки демотивируют украинскую армию.

Об этом заявил в эфире ObozTV ветеран АТО Глеб Бабич. Он объяснил, почему у украинских военных появляется все больше вопросов к главе государства.

"Только вчера оказалось, что волонтерский транспорт, на который вся страна скидывалась, внезапно стал ненужным", – отметил военный.

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"Гарант говорил, что они заботятся о жилье. В 36-й бригаде, которая только что вышла с передовой, награждали бойцов за какие-то достижения сертификатом на проживание в новом жилье – в общагах. Это те общаги, которые государство создавало для каждого военнослужащего… Если то, что и так положено, будет выдаваться за какое-то поощрение или награду... Какие-то странные вещи происходят в отношениях армии и органов государственного управления", – подчеркнул он.

Бабич отметил, что очень много общается с военнослужащими. По его словам, наблюдается очень большой уровень демотивирования ВСУ, "уверенности в том, что будет с армией, нет ни у кого".

Ветеран АТО также прокомментировал поздравление президента с Днем Вооруженных сил Украины: "Сейчас он сказал очень правильные слова о том, что армия будет приоритетом, потому что мы знаем, зачем она нужна. Но это рот, который находится сверху. А есть руки – левая и правая, которые делают непонятные вещи".

"Сейчас идет речь об очень большом сокращении армии, которое будет под видом перехода на стандарты НАТО. Сейчас зарублена реформа питания армии. Сейчас награждают общагами, которыми должны быть обеспечены все. В этом году должны были строиться смарт-общаги для сержантского состава. Сейчас об этом вообще никто ничего не говорит. Сокращены программы производства оружия", – перечислил военный.

"Непонятно, как можно говорить одно, а делать совсем другое", – добавил он.

president.gov.ua

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