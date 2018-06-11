Дело Святогора: суд Киева определился по догхантеру

В понедельник, 11 июня, Шевченковский районный суд Киева арестовал известного живодера Алексея Святогора.

Как сообщили в пресс-службе суда, решение не предусматривает освобождения под залог.

"Следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей до 9 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Святогору инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных чч.2,3 ст. 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, которые пропагандируют культ насилия и жестокости).

Напомним, у Святогора, который хвастался убийством более тысячи бездомных собак, были "ученики" ― поклонники его жестокости, которые также убивали животных. Живодер "вербовал" нестабильных людей и детей, склоняя их к уничтожению собак.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня активисты поймали догхантера Святогора и отвезли в полицию, но спустя несколько часов его отпустили.

Позднее Святогора объявили в розыск.