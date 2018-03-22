Портников объяснил, почему Путин не начинает войну в Европе

Кремль никогда не решится на полномасштабную войну, если военные действия будут угрожать интересам "путинского "Газпрома".

Как пишет в своей статье для сайта "Еспресо" политолог Виталий Портников, из-за строительства "Северного потока-2" Запад разделился на два лагеря. И причиной конфликта является не только прибыль, а понимание, что такое настоящая безопасность.

"Для стран Западной Европы, участвующих в новом проекте "Газпрома" самое главное - обеспечение собственной энергетической безопасности на случай усиления конфликта между Россией и Украиной. Проще говоря, они хотят остаться в тепле даже в том случае, если начнется большая война", - пишет политолог.

В то же время он отмечает противоположную позицию Украины и ее соседей.

"Украина и ее соседи понимают, что сохранение газотранспортной системы - это гарантия сохранения мира на континенте. Что Кремль никогда не решится на большую войну, если военные действия будут угрожать интересам путинского "кошелька" - "Газпрома"", - считает Портников.

По его словам, таким образом отстаивают не только прибыль от транзита, а мир.

"И западным европейцам не стоит думать, что, если большая война начнется, она их не тронет... Именно поэтому позиция Соединенных Штатов выглядит более реалистичной, чем позиция Германии или Франции. США понимают, что в случае начала войны в Европе они неизбежно будут в нее вовлечены, как это уже происходило неоднократно. И делают дипломатические усилия, чтобы этого избежать. Попытки торпедировать "Северный поток-2" - часть таких усилий", - отмечает журналист.

По его мнению, компании, которые помогают Путину в осуществлении агрессивных намерений, заслуживают санкции.

"Это не бизнес. Это соучастие в подготовке войны", - подытожил Портников.

Как сообщал "Обозреватель", 21 марта Комитет Европейского парламента по промышленности и энергетике поддержал изменение газовой директивы ЕС, которое распространяет правила Третьего энергопакета на "Северный поток-2".