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10 апреля • обновлено в 21:48
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Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош
Создатель "Правого сектора" Все статьи автора

ДБР оголосила підозру Тані Чорновол. За Майдан

4.9т
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Путінські посіпаки з ДБР оголосили підозру Тані Чорновол... За Майдан!

Зеленський, як завжди, коли треба висловлювати позицію - мовчить...

Ну-ну...

З Божою поміччю, дочекаємося завершення карантину - і нагадаємо очманілим від влади паяцам, хто є в Україні господарем своєї долі на своїй землі.

А раптом зелені владоможці забажають пришвидшити процес, що ж - пандемія не стане на заваді для дій патріотів України.

Адже "на війні як на війні"...

#Зе_END

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Автор
Дмитрий Ярош Дмитрий Ярош
Темы
Карантин в Украине Евромайдан
Персоны
Владимир Зеленский Татьяна Черновол
Место
Украина
Теги
карантин Государственное Бюро Расследований Революция Достоинства
Источник
Источник: Facebook Дмитра Яроша
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Комментарии на сайте не модерированы
Свавильный Николай
Свавильный Николай
Не можна зрозуміти, чи то це неприкрита тупість влади, чи то СВІДОМІ дії. Але і в тому, і в іншому випадку це для неї ВКРАЙ НЕБЕЗПЕЧНО. Невже вони цього не розуміють? Слухайте, хлопці, пора вже доросліти.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Витёк Шендурович, покажи пример, прокладка х уб-ла.
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0
Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Captain Old, ну ты лично сделай хоть что-нибудь, клоун диванный!))))))
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1
Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Ыыыы, ну раз уже и пархатый Арош за косоглазое уепище Черножoп заскулил - значит прав ЗЕ!)))))))
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1
3
DD NN
DD NN
Обозреватель! Я понимаю, что комментарии немодерированы... Но когда тут прекратятсч такие нагло-неприкрытые унижения украинцев этими вонючими троллями? Вам не стыдно???
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