"Дау. Дегенерация": почему дети могут вырасти маньяками, а виновных не привлекут к ответственности

Работа над циклом фильмов "Дау" длилась более десяти лет. Все это время режиссер проекта Илья Хржановский не показывал ни одного отрывка фильма. Две киноленты "Дау. Наташа" и "Дау. Дегенерация" увидели свет только в этом году на Берлинском кинофестивале.

Сюжет фильма вызвал шквал критики из-за использования реальных сцен насилия и секса. Режиссера обвинили в нарушении этики и бесчеловечном отношении к участникам съемочного процесса.

Скандал дошел и до Украины, когда выяснилось, что в картине якобы участвовали несовершеннолетние одного из харьковских детдомов. В жестких кадрах насилия с элементами пыток снимали украинских младенцев. Теперь за дело возьмется Национальная полиция. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

"Дау. Дегенерация": почему дети могут вырасти маньяками

"Дау. Дегенерация". Детские "пытки"

Российский кинорежиссер Хржановский начал съемки в 2008 году. Сюжет фильма изначально был основан на мемуарах Конкордии Дробанцевой, жены Нобелевского лауреата Льва Ландау, которые были опубликованы в 1999 году. Именно о жизни знаменитого физика хотел сделать свой фильм Хржановский. Но за время работы "Дау" настолько отдалился от байопика, что сейчас даже отдаленно не напоминает экранизацию биографии Ландау.

Съемки проходили в России, Украине, Великобритании и Дании. В Харькове они длились целых четыре года (2008-2011). На территории сгоревшего бассейна на стадионе "Динамо" построили специальный павильон в виде советского НИИ. Именно там снимали ужасные сцены насилия над маленькими детьми.

Сцены с насилием над детьми из фильма "Дау" Facebook Елены Самойленко

Первой на это обратила внимание эксперт по детской нейропсихологии Елена Самойленко. На своей странице в Facebook она пишет, что подобные сцены могут вызвать у ребенка ряд серьезных психологических расстройств.

"Важно понимать, что у младенца нет тестовых или каких-то неважных периодов. Нельзя пользоваться ими с целью искусства, руководствуясь тем, что ребенок был "в несознанке и не сказал "нет!". Не стоит лепить на младенцев бутафорские или настоящие электроды, чтобы показать, что Советский Союз – это х**вая мода. В сцене с детьми тяжелые чувства маленьких героев передавались через настоящие чувства "актеров-младенцев", которые не могли долго смотреть в камеру и "дать знак оператору, прекратить съемку", – пишет она.

"Сцена с младенцами показалась мне насильственной. Во-первых, потому что дети не могли отказаться от съемок, не могли сказать, что им не нравится окружение. Они плакали, а взрослые их успокаивали. Это неадекватно и могло спровоцировать депрессию, фрустрацию и страх смерти у ребенка", – сделала вывод Самойленко.

Сцены с насилием над детьми из фильма "Дау" Facebook Елены Самойленко

На кадры с детьми отреагировал уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

"По полученной предварительно информации, для съемок использовали детей из детского дома. В кадрах – младенцы, и участие в таком может привести к их травмированию на всю жизнь! Имеются также и другие факты, не требующие подтверждения. Все это, а также то, кто разрешил использовать детей, должна расследовать полиция, к которой я уже обратился с соответствующим запросом", – написал детский омбудсмен на своей странице в Facebook.

Сцены с насилием над детьми из фильма "Дау" Facebook Елены Самойленко

Сцены с насилием над детьми из фильма "Дау" Facebook Елены Самойленко

В комментарии OBOZREVATEL Кулеба подтвердил, что запрос в полицию был подан, и уполномоченный по правам ребенка находится на постоянной связи с правоохранителями.

"Уже по ходу расследования мы будем планировать свои дальнейшие шаги. К сожалению, участники этого проекта не обязаны нам предоставлять какие-либо комментарии, поэтому будем исходить из того, что сообщит полиция", – сказала она.

Кроме того, у уполномоченного по правам ребенка не могут подтвердить, действительно ли дети для съемок фильма были привлечены из детских домов.

"Да, до нас доходит разная информация о том, что это были дети-сироты, но официально это должна подтвердить полиция", – сказала нам представитель омбудсмена.

Компания "Феномен-Украина", которая занималась съемками фильма "Дау. Дегенерация", уже отреагировала на скандал с младенцами. По словам ее главы, на съемочной площадке присутствовали опекуны детей, а все действия якобы были согласованы с органами опеки.

Организаторы утверждают, что звуковая фонограмма в сцене издевательств над детьми максимально усилена при монтаже. Это было сделано якобы для усовершенствования зрительного восприятия художественного фильма.

Также в сообщении сказано, что все фильмы проекта "Дау", включая "Дегенерацию", неоднократно проходили полную юридическую экспертизу в Великобритании, Германии и Франции.

Заявление компании "Феномен-Украина" "УП"

"УП"

"Дау". Расследование

Ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовные производства по фактам пыток, а также изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 УК Украины).

"По предварительной информации, несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание. Кроме того, с обнародованных кадров фильма следует, что видео, из которого получены эти изображения, может иметь признаки произведения, пропагандирующей культ насилия и жестокости или дискриминации", – говорится на сайте ведомства.

Досудебное расследование будет проводить Главное управление Нацполиции в Харьковской области.

Но с этим могут возникнуть проблемы. Как говорит Николай Кулеба, украинское законодательство разрешает привлекать к любым съемкам несовершеннолетних с разрешения родителей или опекунов.

"Обычно, если родители или официальные опекуны дают согласие на съемку, то это законно. В нашем случае разрешение могли оказывать директора детских домов, которые считаются опекунами. В законодательстве у нас нет исключения в отношении детей-сирот и лишенных родительской опеки. Но следствие должно проверить, в каких условиях проводились съемки, со своей стороны мы можем сказать, что права ребенка были нарушены, так как их снимали голыми", – сказал он.

По словам Кулебы, вероятно, эта история заставит народных депутатов изменить законодательство для обеспечения защиты прав ребенка.

Как подчеркнул в комментарии OBOZREVATEL вице-президент Всеукраинского фонда "Защита прав детей" Алексей Лазаренко, в этом случае можно выделить две составляющие – моральную и юридическую.

"Относительно моральной, после того, как в Украине отменили Комиссию защиты общественной морали, у нас не осталось органов, которые могут оказать экспертную оценку о соответствии данного фильма нравственным нормам", – говорит он.

"С юридической точки зрения могу сказать следующее: если это была работа, то есть нарушение трудового законодательства. В нашей стране несовершеннолетние могут работать с разрешения родителей только с 15-летнего возраста. А по моему мнению, съемки фильма – это все же работа", – отметил Лазаренко.

Адвокат и старший партнер АК "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец объясняет, что шансы на привлечения к ответственности, в первую очередь опекунов детей, есть. Но этот процесс будет довольно сложным.

"Привлечь к уголовной ответственности можно будет в том случае, если подтвердятся факты относительно жестокого обращения с детьми, ненадлежащего обращения с ними, нанесение психических травм. В таком случае, в первую очередь будут отвечать опекуны, которые дали согласие", – отметил адвокат в комментарии OBOZREVATEL.

Но, по словам Кравца, сложность состоит в возрасте детей на момент съемок. Сейчас будет трудно доказать, что та или иная сцена привела к какой-нибудь психологической травме. В этом случае придется проводить ряд экспертиз с привлечением тех, кто участвовал в съемках этих сюжетов.

"Дау". Психологические травмы

Подобные сцены для детей младенческого возраста действительно могут привести к отклонениям, объясняет в комментарии OBOZREVATEL психолог Елена Рыхальская. По ее словам, ребенок в таком возрасте абсолютно уязвим, так как он только познает мир и познает его в большинстве через чувственные аспекты.

"Когда к нему присоединяют какие-то датчики, когда его кладут на холод, ребенок чувствует себя минимум уязвимым, максимум – он испытывает глобальный страх перед всем миром, который потом он пронесет через этапы взросления уже в сознательную жизнь", – говорит психолог.

Младенец pixabay

Она утверждает, что с точки зрения возрастной психологии – это преступление. И вариантов, как это повлияет на дальнейшее развитие ребенка, много, вплоть до самых печальных.

"Самое лучшее, что могло произойти после, это полная реабилитация на уровне любви, поглаживаний, тепла и всего остального. Но, учитывая то, что ребенка на это отдали добровольно, можно ли говорить о какой-то любви? Это может иметь последствия, начиная от психологической замкнутости и недоверия к миру, заканчивая тем, что в будущем из ребенка может вырасти маньяк. Вы же понимаете, что люди ими не рождаются, их что-то такими делает. И вот этот случай – один из критериев, который может повлиять на психику, и повзрослев, ребенок будет мстить этому миру", – говорит Рыхальская.

Психолог подчеркивает, что утверждения о том, что младенцы ничего не понимают и не чувствуют, неверное. Первично ребенок формируется именно в своем восприятии и ощущении до трех лет, и это его первая реакция на внешний мир.

Можно ли по истечению десяти лет узнать, повлияли ли съемки фильма на психику? Рыхальская говорит, что это вполне возможно.

"Нужно пообщаться с ребенком, нужно понимать, как он жил, какой у него тип нервной системы, какие у него психические и психологические особенности, и можно сделать выводы, повлиял ли этот факт на его психику. Доказать мы ничего не можем, мы не адвокаты, но говорить о тенденциях можно", – отметила она.

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