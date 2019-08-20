"Выгнали вон": как живет семья убийцы Даши Лукьяненко после страшной трагедии

Родителей убийцы 11-летней Даши Лукьяненко из Одесской области люди выгнали с рынка, где они работали.

Родные самой Даши подозревают, что родители Николая Тарасова были в курсе, что именно он совершил это страшное преступление, и могли помогать ему скрыть следы. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Тарасовы хотели всех обмануть

В маленьком селе Ивановка Одесской области, где 13 июня средь бела дня пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, сейчас потихоньку страсти улеглись.

Даша Лукьяненко facebook.com Сергея Лукьяненко

Как рассказал OBOZREVATEL папа Даши, Сергей Лукьяненко, родители Тарасова спрятались в своем доме. "Мы живем в одном селе, но стараемся с ними не пересекаться. Они спрятались в своем доме, сидят там", - говорит Сергей.

Даша с папой и сестрой facebook.com Сергея Лукьяненко

На местном рынке торговая точка семьи Лукьяенко расположена прямо напротив ларька семьи Тарасовых.

"Мы знали их лет пять, а может и больше. Общались в основном по работе. Потому что это люди очень замкнутые, они всегда были сами по себе. Даша Николая Тарасова тоже знала, потому что и она к нам приходила, и он тут торговал. Но в последнее время его не было тут видно. Не знаю почему, семья же очень нелюдимая", – вспоминает отец Даши.

Сейчас люди выгнали с рынка Тарасовых, хотя они и пробовали сюда вернуться.

На контейнере, где торговали Тарасовы, написали слово "убийцы" Телеканал "Украина"

"Они решили обхитрить всех, и наняли сюда мужчину, оформили на него документы, будто бы это он сам тут торгует. Но однажды он напился и во всем признался. Поэтому и ему тут не дали работать", – говорит Сергей.

Выбитые окна в доме Тарасовых Телеканал "Украина"

Ночью брали упаковку уксуса

В семье Даши Лукьяненко уверены, что родители Тарасова знали о том, что это именно Николай совершил преступление.

Николай Тарасов Нацполиция

"Иначе зачем во время поисков они ночью приходили на рынок, перелезли через забор и взяли у себя в контейнере упаковку уксуса. Чтобы с его помощью отмывать следы крови в доме. Если они бы брали его для заготовок, то достаточно взять бутылку, потом еще бутылку. Зачем среди ночи вдруг понадобилась упаковка?", – считает Сергей.

По словам папы Даши, в Ивановке сейчас настроение людей устаканилось. Хоть к Тарасовым и отрицательно относятся, но некоторые жители уже даже прощают их . Якобы Тарасовы уже прошли детектор лжи и доказали, что невиновны.

Отец Николая Тарасова, Геннадий Крапка

Мать арестованного Николая Тарасова, Мария ТСН

Даша пела и мечтала стать известной

Папа Даши рассказывает, что девочка всегда мечтала стать известной.

"Еще в музыкальной школе она записалась на танцы, потом перевелась в свою школу. У нее там была акробатика, она на мостик вставала, шпагат делала. Мы всегда переживали, чтобы она что-то себе не повредила. А еще она пела", – говорит Сергей.

Даша с сестрой Инстаграм

Дашины друзья и родные также выкладывают клипы, где она поет и танцует. Многие так и не могут смириться с тем, что ее нет.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

13 июня в селе Ивановка Одесской области пропала 11-летняя девочка Дарья Лукьяненко. Она с рынка отправилась в школу на занятия по танцам, но туда так и не дошла.

Несколько дней волонтеры и полиция искали девочку. Но тело обнаружили только 19 июня. Девочка была убита и сброшена в выгребную яму на территории дома Тарасовых. В этом преступлении признался 22-летний Николай Тарасов.

Родители Тарасова утверждают, что они не знали о том, что совершил их сын и даже прошли детектор лжи.

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