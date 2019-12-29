Дальше – Крым: у Зеленского раскрыли подробности следующего обмена пленными

Крымские пленные будут включены в следующий этап обмена с Россией.

Об этом заявила пресс-служба представительства президента Украины в АР Крым 29 декабря после того, как завершился обмен пленными между Киевом и "Л/ДНР".

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических узников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается – сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения", – сказано в сообщении.

Отмечается, что "ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт. Борьба за каждого нашего гражданина продолжается".

Украина "вытащила" пленных из ОРДЛО. Иллюстрация Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, главным приоритетом Украины остается окончательное освобождение всех граждан государства в формате "всех на всех". Глава МИД Вадим Пристайко рассказал, что продолжатся переговоры с РФ по этому вопросу.

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