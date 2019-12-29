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29 декабря • обновлено в 22:36
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Дальше – Крым: у Зеленского раскрыли подробности следующего обмена пленными

2.6т
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Крымские пленные будут включены в следующий этап обмена с Россией.

Об этом заявила пресс-служба представительства президента Украины в АР Крым 29 декабря после того, как завершился обмен пленными между Киевом и "Л/ДНР".

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических узников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается – сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что "ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт. Борьба за каждого нашего гражданина продолжается".

Украина "вытащила" пленных из ОРДЛО. Иллюстрация

Украина "вытащила" пленных из ОРДЛО. Иллюстрация

Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, главным приоритетом Украины остается окончательное освобождение всех граждан государства в формате "всех на всех". Глава МИД Вадим Пристайко рассказал, что продолжатся переговоры с РФ по этому вопросу.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Место
Украина
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Иванович Василий
Иванович Василий
Хотя - как не крути, а вытаскивать народ оттуда - надо, это и по сегодняшним возвратившимся понятно: ценна - каждая жизнь, за которой - много родных, приехавших сегодня встречать долгожданных.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
"Крымские пленные"? Ну вы и шутники. У нас в Крыму мир и никаких боевых действий не ведется!
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семенов Александр
семенов Александр
Smith Leon, по личному опыту знаешь?
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Smith Leon
Smith Leon
Крымчанин Юрий, не нюхай фенобарбитал! Он ни к чему хорошему не приводит!
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Федоров Федор
Федоров Федор
О б со с, пусть твои ПТУшники, которые кропают статейки, выучат понятие термина пленный. А то каждый уголовник, имеющий пачпорт с вилкой и осуждённый в России к лишению свободы, почему-то называется пленный. И да, с какого момента Украина ведёт боевые действия на территории России в Крыму, что у нее там появились пленные?
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