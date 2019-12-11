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11 декабря • обновлено в 18:29
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Появились эксклюзивные фото с секретной дачи Путина в Крыму

4.4т
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В аннексированном Крыму засняли секретную дачу президента России Владимира Путина, которая расположена в поселке Олива на Южном берегу.

Эксклюзивные кадры из личного архива местных жителей попали в распоряжение OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На фото видно, что территорию тщательно охраняют от посторонних глаз – участок обнесен забором. Однако с высоты птичьего полета удалось заснять сам дом, ландшафты вокруг него, несколько личных пирсов и вертолетную площадку.

На снимках также изображена инфраструктура ФСБ, которая примыкает к Путину. Это доказывает беспрецедентные меры охраны новой дачи президента России.

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Появились фото дачи Путина в Крыму

Появились фото дачи Путина в Крыму

Появились фото дачи Путина в Крыму

Появились фото дачи Путина в Крыму

Появились фото дачи Путина в Крыму

Появились фото дачи Путина в Крыму

Появились фото дачи Путина в Крыму

Появились фото дачи Путина в Крыму

Появились фото дачи Путина в Крыму

Появились фото дачи Путина в Крыму

Появились фото дачи Путина в Крыму

Появились фото дачи Путина в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Оливы заметили российские военные корабли и катера береговой охраны возле дачи Путина. По их словам, Росгвардия появляется возле трассы Севастополь-Ялта каждый раз, когда там ждут самого президента РФ или членов его семьи.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Крым
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Комментарии
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Землетрясение в Крыму, расставит все точки и запятые в некрологе путину. А накроет, по взрослому. Заслужил, чево уж тут.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ctrah Vitas, Украинец думкою богатеет
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Федоров Федор
Федоров Федор
Хлам хотелось бы напомнить, что Левадийский дворец являлся резиденцией Русского царя. К слову, никаких резиденций гетьманов и прочих в Крыму никогда не было. Это для тех, кто убеждает себя в том, что Крым -цэ Украина. Там нет ничего, что напоминает об украиньстве.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Федоров Федор, Украинское это то, что хох лы нас ерут.
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