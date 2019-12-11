Появились эксклюзивные фото с секретной дачи Путина в Крыму

В аннексированном Крыму засняли секретную дачу президента России Владимира Путина, которая расположена в поселке Олива на Южном берегу.

Эксклюзивные кадры из личного архива местных жителей попали в распоряжение OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На фото видно, что территорию тщательно охраняют от посторонних глаз – участок обнесен забором. Однако с высоты птичьего полета удалось заснять сам дом, ландшафты вокруг него, несколько личных пирсов и вертолетную площадку.

На снимках также изображена инфраструктура ФСБ, которая примыкает к Путину. Это доказывает беспрецедентные меры охраны новой дачи президента России.

Появились фото дачи Путина в Крыму

Появились фото дачи Путина в Крыму

Появились фото дачи Путина в Крыму

Появились фото дачи Путина в Крыму

Появились фото дачи Путина в Крыму

Появились фото дачи Путина в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Оливы заметили российские военные корабли и катера береговой охраны возле дачи Путина. По их словам, Росгвардия появляется возле трассы Севастополь-Ялта каждый раз, когда там ждут самого президента РФ или членов его семьи.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!