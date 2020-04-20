COVID-19 в Украине может бабахнуть. Люди, сидите дома! – Ольга Богомолец

В Украине произведена первая партия тестов на коронавирус. Как только Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ получит необходимое финансирование, начнется массовое изготовление тестов. Сценарий Италии и Испании Украине не грозит, поскольку наши "минусы" стали нашими "плюсами". Но беспечность граждан, которые на пасхальные и майские праздники могут массово проигнорировать карантинные ограничения, может привести к взрыву.

Об этом и многом другом в эфире ObozTV рассказала Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец.

Предлагаем вашему вниманию блиц-интервью.

COVID-19 в Украине может бабахнуть – Ольга Богомолец

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– Давно говорили о том, что украинские ученые могут делать тесты – не хватает лишь финансирования. И тут нам дают позитивную новость о том, что их можно разработать в ближайшее время. Более того – даже делать массовое тестирование. Можем ли мы рассчитывать на это?

– Да, мы можем на это надеяться. Академия медицинских наук, Институт молекулярной биологии и генетики, уже изготовил первую партию, тысячу тестов, которые были проверены в Украине, которые также были отправлены в Лондон в референс-лабораторию, которые подтвердили то, что они могут работать.

Наши ученые готовы буквально за несколько дней изготовить еще 10 тысяч таких тестов, но сейчас ожидают финансирования. Вопреки заявлениям правительства, что уже, уже, уже, денег они пока что не получили.

Они и так работают на собственном энтузиазме, потому что они получают финансирование только на производственные потребности. Первый транш на первую тысячу тестов был 350 тысяч гривен, сейчас ожидают 1,5 миллиона. Я очень надеюсь, что правительство, наконец, передаст учреждению Академии наук эти средства для того чтобы 10 тысяч тестов были сделаны.

Будет больше средств – будет больше тестов.

– Действительно ли сейчас в Украине необходимо проводить массовый скрининг населения, что это дает?

– Знаете, меня просто шокирует отношение власти. Три недели назад я сделала обращение к президенту с просьбой проверить медиков и обеспечить их средствами защиты. Потому что медики могут стать источником инфицирования, не зная и не ведая.

И не только медиков, которые работают в инфекционных больницах. Они более или менее хотя бы осознают это. Медики, которые работают в бригадах экстренной медицинской помощи, которые работают в больницах скорой помощи.

Медики могут стать источником инфицирования, не зная и не ведая Цензор.НЕТ

Любой пациент, который поступает с острым аппендицитом или после ДТП, с инфарктом или с инсультом, может быть инфицированным, и таким образом может заразить всю больницу, и средний, и младший медицинский персонал, и врачей.

На сегодняшний день те цифры, которые подаются – что у нас инфицировано более 800 медиков, – не отвечают действительности. Я абсолютно уверена, что инфицированных медиков значительно больше. Их просто не проверяли.

Возвращаясь к вашему вопросу, с кого необходимо начинать тестирование – тестирование необходимо начинать с тех, кто находится в постоянном контакте. Врачи, которые работают, медсестры, которые работают, врачи и водители бригад скорой помощи, полицейские. То есть вся наша критическая инфраструктура.

Все они должны быть проверены.

Что касается населения, то это может происходить во вторую очередь. Все пациенты, которые имеют воспаление легких – их необходимо проверять, чтобы понимать, как их нужно лечить.

Наконец, после трех недель, сделано заявление министра здравоохранения, что теперь будут проверять медиков.

– Как часто необходимо проверять медперсонал?

– На мой взгляд, по крайней мере, раз в неделю. Это необходимо делать перед выходными днями, в пятницу, чтобы на воскресенье-понедельник уже был готов тест, чтобы вовремя отстранить человека от работы, вовремя отправить на изоляцию.

И, безусловно, проверить тех, кто уже переболел, потому что нам очень нужны люди, которые уже перенесли, которые имеют иммунитет, которые также могут помогать поднимать больных.

– Какое количество тестов необходимо сейчас только для медицинского персонала?

– Собственно, этих 10 тысяч тестов, которые, я надеюсь, в ближайшее время изготовит Институт молекулярной биологии и генетики, хватит на несколько недель проверки.

– О прогнозах. Мы видим, что пока что пика COVID–19 не достиг, но, по прогнозам Министерства здравоохранения, мы очень близки к этому. По неофициальным данным, которые сейчас распространяются, в МОЗ разрабатываются два сценария. Первый – негативный: что на 1 мая у нас может быть официально подтвержденных 15 тысяч случаев инфицирования. Насколько это возможно?

– Что такое 15 тысяч инфицированных? 80% людей, которые инфицируются, переносят это в легкой форме, иногда вообще без лечения и с минимальными катаральными проявлениями, иногда вообще без проявлений. То есть 80% из 15 тысяч не будут нуждаться в помощи. 3 тысячи будут нуждаться в помощи.

3 тысячи делим на 25 – это количество областей Украины и город Киев – и получаем 120 больных. Такое количество область может принять и обслужить.

Если говорить про Киев, то Киев имеет значительно больше мощностей, все мощности еще не задействованы. У нас есть учреждения Академии медицинских наук, которые имеют достаточный коечный фонд. Надеюсь, в Киеве не будет необходимости разворачивать дополнительные койки.

Нашу кривую заболеваемости может несколько изменить Пасха и праздники, потому что, если люди пойдут в церковь, то на протяжении двух следующих недель это даст всплеск заболеваемости.

Люди старшего возраста вынужденно ведут социально закрытый образ жизни Апостроф

Почему Украина не будет идти по испанско-итальянскому сценарию? Потому что "минусы", которые есть в нашем государстве, становятся нашими "плюсами". Первое. Наиболее критическая группа тех, кто нуждается в лечении в больнице, это мужчины 60+. В Украине продолжительность жизни мужчин составляет 66 лет. То есть критической группы мужчин 60+ у нас не так много.

Соответственно, будут болеть и умирать люди более молодого возраста, но, опять же, к той критической группы, которая в первую очередь страдает и умирает.

Второй аспект, почему у нас не будет испанско-итальянского сценария – потому что наши пенсионеры, люди старшего возраста, вынужденно ведут социально закрытый образ жизни.

Вы знаете наших пенсионеров – массово, – которые вечером думают, в какой ресторан им пойти на ужин, в какой театр им пойти на спектакль или как им поехать с туристической группой куда-то покататься? Люди думают о том, как им выжить, купить поесть и хватит ли им тех копеечек на жизненно важные медикаменты. Максимум, куда они выходят – на лавочку возле дома, чтобы поговорить с соседями.

Они вели закрытый образ жизни до того, как был введен карантин, в отличие от людей старшего возраста в Италии и Испании, которые проводят вечера в ресторанах, на вечеринках, в общении.

Третий аспект – это то, что у нас практически нет домов для престарелых. Это те места, где была очень высокая смертность в Италии и Испании. Если туда кто-то из персонала заносил вирус, то у людей 70-80+ шансов выжить практически не было.

Эти три наших "минуса" стали тремя нашими "плюсами", которые сейчас не дают такого всплеска заболеваемости.

Но сейчас у нас есть опасность того, что люди устали от карантина, устали от того, что им негде работать и нет возможности выживать. Есть ощущение, что этот ажиотаж, эта паника искусственно созданы и на самом деле ничего катастрофического не происходит. Нет очередей в скорых, больницы не переполнены, не хоронят десятками и сотнями людей каждый день. И люди думают, может, это вообще всё выдумано.

Беспечность граждан на Пасху и майские праздники может привести к взрыву

Сейчас момент, когда люди могут расслабиться, пойти в церковь, вместе разговеться, на шашлыки, на майские праздники – и это может нам бабахнуть.

Поэтому я за то, чтобы очень минимально, экономически обоснованно, уменьшать карантинные санкции, я за то, чтобы давать людям возможность дышать свежим воздухом, которого в Киеве уже практически не осталось.

Поэтому в Киеве всем жителям лучше сидеть дома, потому что, кроме коронавируса, у нас еще и невероятно загрязненный воздух. Людям, которые имеют бронхиальную астму, хронические бронхиты, аллергии, которые относятся к группе риска, необходимо просто закрыть все окна и делать влажную уборку. Потому что ситуация очень опасна.

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