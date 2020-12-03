В Ривненской области занижают статистику COVID-19: цифры можно умножать на пять

В Ривненской области занижается статистика заболевших и умерших от COVID-19.

Об этом сообщается в материале OBOZREVATEL. По предварительным данным, количество случаев инфицирования, а также погибших пациентов можно умножать на пять. Однако, точное количество украинцев, которые столкнулись с коронавирусом, посчитать невозможно.

Об ошибках в статистике заявила, в частности, волонтер из Ривне Виктория Шинкаренко.

Отмечается, что очень многие члены семьи, которые контактируют с больным, просто не проводят дорогие тесты на коронавирус. Зачастую это происходит, когда течение болезни легкое и люди лечатся дома. Соответственно, их случаев в официальной статистике нет.

Кроме того, нашему изданию стало известно о нехватке кислорода в больницах Ривненской области и о том, что многих больных выписывают еще до выздоровления из-за ограниченного количества мест.

Подробнее об этом можно будет почитать в статье OBOZREVATEL, которую мы опубликуем в ближайшее время.

Официально в Ривненской области заявляется о 32 223 заболевших коронавирусом (425 обнаружили за 2 декабря). Погибли уже 397 человек (трое – за прошедшие сутки). Побороли болезнь 25 315 жителей области. Активными считаются 6 511 случаев COVID-19.

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