Украинка с COVID-19 умерла спустя полтора часа, как ее кислород забрали для другой пациентки, – волонтер
В Украине пациентка с COVID-19 скончалась спустя полтора часа после того, как ее маску с кислородом отдали другой инфицированной в более тяжелом состоянии.
Об этом на своей странице в Facebook в понедельник, 23 ноября, сообщила волонтер Леся Литвинова. Она не уточнила, где и когда произошла трагедия.
Литвинова поделилась скриншотом сообщения, которое ей прислала дочь погибшей украинки.
Она рассказала, что последний раз говорила с мамой по телефону в 23:45.
"Она сказала, что маску сняли с нее, так как другой женщине хуже, ниже кислород, чем у нее. Она сказала, чтобы мы не звонили ей, она постарается уснуть", – писала женщина волонтеру.
Утром мужу пациентки позвонили из больницы и сообщили о смерти.
"Когда забирала маму с морга, врач сказал, что смерть наступила в 01:10", – написала украинка Литвиновой.
Волонтер сообщила, что дочь погибшей также искала кислород для своего отца. "Маму она уже похоронила, за жизнь папы продолжает бороться", – написала Литвинова.
Она также отметила, что проблемы медицины в этот период нужно решать системно.
Как писал OBOZREVATEL, заместитель министра здравоохранения в 2014-2015 годах Наталья Лисневская заявила, что Украина на грани введения протокола сортировки больных COVID-19.
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