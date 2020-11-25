Степанов назвал страны, которые могут стать примером для Украины в борьбе с COVID-19

Системы электронного отслеживания контактов и жесткий контроль за придерживанием карантина, введенные Южной Кореей и Сингапуром, могли бы стать примером для Украины.

Такое мнение в интервью программе "Зе Интервьюер" высказал министр здравоохранения Максим Степанов. Разговор с чиновником о пандемии COVID-19 был опубликован в YouTube 25 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ведущий программы Анатолий Анатолич спросил у министра, на кого равняется Украина в плане борьбы с COVID-19. Он вспомнил о Китае и Австралии, где официально заявляется о спаде коронавируса.

Степанов ответил, что в Австралии сейчас начинается лето. Новая инфекция отличается сезонностью и в теплое время года статистика идет на спад. К примеру, в Бразилии пик заболеваемости наблюдался, когда там была зима.

"Касательно примеров и что, я считаю, нам нужно делать, в том числе, в стране на будущее – потому что кто умный сразу делает выводы... Система, которая была построена в Южной Корее или Сингапуре касательно системы мониторинга и отправки на самоизоляцию, жесткого контроля за самоизоляцией, – она мне очень нравится", – сказал министр.

Он добавил, что имеет ввиду меры, когда с помощью мобильного телефона отслеживаются контакты, соблюдение изоляции и прочее.

Кроме того, в этих странах высокий самоконтроль граждан и другое законодательство, в том числе, значительные штрафы за нарушения.

Ведущий спросил, что Степанов думает о шведском сценарии и отказе этой страны от локдауна. Министр ответил, что шведы все же достаточно жестко придерживались правил и "не жили обычной жизнью".

Как сообщал OBOZREVATEL, за время пандемии коронавируса в Украине уже уволились около 34 тысяч медработников. Министерство здравоохранения планирует увеличить зарплаты в 2021 году для врачей и других сотрудников больниц.

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