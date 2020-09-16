Врач из Израиля: COVID-19 поражает все системы организма, а с прививками могут быть проблемы

Резкое увеличение количества заболеваний коронавирусом во многом связано с безответственным отношением людей к санитарным правилам. Иммунитет к коронавирусу может оказаться нестойким.

Больной гриппом может заболеть COVID -19 и наоборот. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.

– Количество заболеваний коронавирусом в Украине растет. Мы помним, как весной в Украине следили за событиями в Италии, видели, как медицинская система не справлялась с нагрузкой. Сейчас говорят, что и в Украине возможно что-то подобное. С чем вы связываете рост количества больных?

– Все очень просто. Если весной мы ничего не знали о вирусе, то на сегодняшний день мы знаем о нем много. Он передается аэрозольным путем – это основной путь передачи. Не носятся маски, не соблюдается социальная дистанция, начинается обучение в школе. Это не значит, что я против обучения, но происходит передача вируса.

Дети в основном болеют безсимптомно или являются переносчиками вируса. Они приходят домой, заражают родителей, те заражают дедушек, бабушек.

Чем больше контактов, тем больше передачи. Отсюда и рост заболеваемости.

– То есть активность граждан возросла, ответственность пропорционально уменьшилась. И все же – стоит ли ожидать каких-то негативных результатов, например, что медицинская система в Украине не справится. Или, может, наоборот – все переболеют быстрее, как мы это видели в Швеции. И этот коллективный иммунитет вот-вот начнет проявлять себя, и количество больных будет уменьшаться.

– Начнем со Швеции. Если посмотрим по графикам, у них все-таки были ограничения. Например, завод Volvo не работал с марта. Многие другие большие предприятия также закрылись.

По сравнению с Финляндией или с Норвегией, которые идентичны по плотности и количеству населения, у них смертность возросла в 6 раз. Поэтому по поводу Швеции я сказал бы так: там не возросла заболеваемость только в разговорах. Там ушел в отставку главный инфекционист страны, там идут большие разбирательства по этому поводу.

Теперь по поводу коллективного иммунитета. На сегодняшний день мы почти все узнали, но не знаем одного: сколько будет сохраняться иммунитет. Будет ли это как грипп или не будет как грипп.

Есть стойкие вирусы, как тот же вирус СПИДа, а есть такие, как грипп, которые постоянно мутируют.

На сегодняшний день у нас есть случаи повторных заражений. И то, прошло всего 3-4 месяца. Обычно человек не болеет гриппом больше 2 раз в год. Потому что у него все равно сохраняется иммунитет, потом антитела падают и все.

Поэтому мы не можем ничего сказать по поводу коллективного иммунитета. Но я думаю, что те люди, которые входят в группу риска, все-таки предостерегаются больше.

Я могу сказать на примере Израиля, что группы риска – пожилое население и население, у которого есть проблемы с артериальным давлением, гипертония, сахарный диабет, избыточный вес, – стали больше применять какие-то превентивные меры, носить маски.

Но все равно привыкли и уже забывают. Уже разгильдяйство.

В Японии мы не видим роста заболеваемости. Мы видим рост в Чехии, Израиле и Украине.

– Мы понимаем, что старшие люди и те, кто имеют хронические заболевания, в группе риска. Но в Украине врачи говорят, что дети могут стать первыми, кто начнет формировать этот коллективный иммунитет. Потому что в большинстве случаев они переносят COVID -19 без проблем, даже не чувствуют это.

– Как я и сказал, дети абсолютно не чувствуют. Но так как у нас есть повторные заражения, значит, мы можем сказать, что это антитела не на всю жизнь.

– Это не ветрянка – переболел в детстве и все.

– Это далеко не ветрянка. В чем проблематика тех же прививок? Антитела снижаются.

– Хочу вернуться к теме медицинского коллапса. ВОЗ говорит, что надо готовиться ко второй волне, которая вроде бы вот-вот начнется. Если до этого времени не откроют вакцину или лекарства, могут ли быть серьезные последствия для медицинских систем, пусть даже локальные, в отдельных странах или регионах?

– Да, мы можем это ожидать. Но я хочу сказать, каким образом это может быть. Если люди не будут ответственными… Реалии сейчас зависят просто от людей.

Сейчас мы все не бегаем в защитных костюмах, с респираторами. Даже тканевая маска спасает на 70% от аэрозольной передачи.

Если люди будут ответственно подходить к вопросу, то любая система здравоохранения справится. Основная масса – это не тяжелобольные. Но если вдруг заболеет 80% населения, а из них 20% будут тяжелобольными, вы понимаете, сколько умрет.

Если группы риска предостерегаются, то не будет никакого коллапса. 80% больных с температурой, с ломотой в костях вообще не нуждаются в госпитализации. Посидели дома, попили чайку побольше – выздоровели.

– Почти как при гриппе. Почему я говорю об этом – потому что осень, и многие ждут вакцину от гриппа, чтобы сделать прививку. Но есть еще одна интересная мысль по этому поводу – вроде бы грипп может защищать от COVID -19. Что, мол, клетка может содержать только один вирус, второй туда уже не попадает.

– Вирус гриппа и COVID-19 – это два разных вируса. Так же, как SARS – это тоже другой вид коронавируса. Это не идентичные вещи.

Можно и поломать ногу, и сломать палец. Это две разные вещи. В данной ситуации то же самое. Вирус соединяется не со всеми клетками в организме. На сегодняшний день есть случаи, когда у человека есть COVID-19 и еще присоединяется грипп.

Мы еще не находимся в сезоне гриппа для того, чтобы говорить об этом по полной программе. Но такие случаи есть.

– И организм переносит это еще тяжелее.

– Не факт. Симптомы в принципе похожи. Хотя от коронавируса страдают не только легкие. Зачастую неправильно пишут "пневмония". Это не пневмония, и не атипичная пневмония, и не внебольничная пневмония, это поражение легких. Пневмония – это воспаление легких. Коронавирус – это поражение легких, не имеющее ничего общего с пневмонией. От этого и абсолютно неправильное лечение антибиотиками. Посмотрите протоколы МОЗ - антибиотик, антибиотик, антибиотик. Это глупо и преступно! Кто-то скажет, это профилактически. Но ведь это говорят люди, которые, к сожалению, не читают исследований.

При COVID-19 идет поражение всех систем в организме – поражается и печень, и почки, отчасти это похоже на васкулит. Грипп – это немного другое заболевание. У него другой механизм, он из другого семейства, он вообще по-другому действует.

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