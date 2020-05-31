Главная Новости
1 июня • обновлено в 01:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Выяснилась скрытая опасность COVID-19: поражает не только легкие

733
Читать материал на украинском

Вирус SARS-COV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию, поражает не только ткани легких, но и эндотелий, который выстилает кровеносные сосуды.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

К такому выводу пришли ученые из США, передает Medical Xpress. Патологоанатомы из The Mount Sinai Hospital в Нью-Йорке провели один из самых крупных анализов вскрытий жертв COVID-19, изучив образцы более 67 человек. Всего команда провела 90 вскрытый, проанализировав пока первую часть.

Коронавирус

Коронавирус

Выяснилось, что поражение сосудов коронавирусом лежит в основе аномалий свертывания и гипоксии, наблюдаемой при тяжелом протекании болезни. У некоторых из-за этого развивалась полиорганная недостаточность, которая часто приводила к смерти.

"Доказательства, которые мы получили в результате нашего посмертного анализа, помогают выяснить механизмы, лежащие в основе некоторых клинических симптомов, наблюдаемых врачами, которые лечат пациентов с COVID-19, включая тромбоэмболию и психоневрологические расстройства", – отметила автор исследования Клэр Брайс.

Легкие же почти во всех случаях имели диффузное повреждение альвеол. В них происходит обмен кислородом и углекислым газом с кровью. Повреждение альвеол является типичным признаком клинического острого респираторного дистресс-синдрома (ARDS).

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области от COVID-19 умер старший фельдшер отделения скорой помощи Cокальской районной больницы Роман Криль.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Исследование ученых" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
США Нью-Йорк
Теги
исследование инфекция вирус болезнь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 672.

    Вылечились: 9538. Умерли: 708.

  • В мире заболели более 6,1 млн человек, погибли – 370 тысяч.

  • Китай подтвердил новую версию происхождения коронавируса – это не животные с рынка

  • Осенью в Украине вероятна вторая волна коронавируса. Минздрав готовится

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги