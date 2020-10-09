COVID-19 ослабнет вместе с гриппом и ОРВИ: врач озвучил сроки

Коронавирус ведет себя подобно другим острым респираторным инфекциям, в частности, гриппу, поэтому ослабление эпидемии можно ожидать лишь весной 2021 года.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, врач Олег Рубан. "Сегодня мы наблюдаем полную корреляцию коронавируса с гриппом и ОРВИ", – подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам Рубана, COVID-19 отличается от остальных острых респираторных инфекций тем, что "эта вирусная инфекция очень тяжелая и очень агрессивная".

"К сожалению, мы будем наблюдать еще два сезона, 2020 и 2021 года. Будет увеличение заболеваемости, череда рекордов до марта следующего года", – предупредил он. По оценкам врача, пик эпидемии можно ожидать в январе-феврале 2021 года.

Полную версию блиц-интервью с Олегом Рубаном скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Олег Рубан назвал условие, при котором город Киев может быть отнесен к красной зоне с COVID-19.