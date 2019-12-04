В Cosmopolitan Ukraine отреагировали на скандал с заместителем главного редактора издания Евгенией Плихиной, которая неуважительно высказалась о похоронах погибшего бойца "Альфы" СБУ, Героя Украины Дениса Волочаева.

Заявление появилось на странице журнала в Facebook и вызвало бурную реакцию украинцев, как и сам пост журналистки.

"Бренд Cosmopolitan приносит соболезнования семьям и близким погибших Героев и просит прощения за текст, опубликованный сегодня утром Евгенией Плихиной на ее личной странице. Данный текст не имеет отношения к позиции бренда и нам искренне жаль, что наша коллега совершила такой необдуманный поступок", – сказано в заявлении.

Напомним, Плихина высмеяла похороны Волочаева. Она рассказала в сети, как случайно оказалась в похоронной процессии, которую назвала "фан-зоной". Кроме того, девушка употребила в своих постах и другие оскорбительные высказывания, как, например, "дяде уже не важно – в дубе он или в сосне", "проветрят уважаемого напоследок", "поносят по всему Киеву и пойдут обедать".

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Пользователи возмутились, что уважаемая компания таким образом отреагировала на поведение своей сотрудницы. Под заявлением оставили более тысячи комментариев. Изданию указали на то, что вместо поста, состоящего из двух предложений, руководство должно было публично уволить Плихину.

"Очень жаль, что эта женщина до сих пор является вашей коллегой", "Самое малое, что вы сейчас можете сделать кроме увольнения этого лица, – это посвятить целый номер погибшим ребятам и их семьям, рассказать, как они жили до войны, рассказать, что потеряла Украина, вспомнить о тысячах других семей, оставшихся без любимых людей!", "Ваш рейтинг будет стремительно падать ниже плинтуса. По крайней мере, пока эта тварь – ваша коллега", "Необдуманный поступок? Это издевательский пост о погибшем Герое! Или у вас нормально с коллегами так "шутить" над смертью?" , "Сжечь вместе с издательством", "Засуньте в ж*пу такие извинения", – написали в комментариях.

Cosmopolitan также указали на то, что, даже прося прощения за цинизм в сторону Героя Украины, издание не соизволило перейти на украинский язык.

Как сообщал OBOZREVATEL:

О гибели офицеров "Альфы" стало известно 1 декабря. Это произошло во время попытки российских диверсантов прорваться в тыл позиций украинских военных.

Погибшими оказались офицеры спецподразделения СБУ "Альфа" Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил им звания Героев Украины.

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