Главная Новости
4 декабря • обновлено в 21:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Сжечь вместе с издательством!" Реакция Cosmopolitan на скандал с погибшим Героем разъярила украинцев

7.5т
Читать материал на украинском

В Cosmopolitan Ukraine отреагировали на скандал с заместителем главного редактора издания Евгенией Плихиной, которая неуважительно высказалась о похоронах погибшего бойца "Альфы" СБУ, Героя Украины Дениса Волочаева.

Заявление появилось на странице журнала в Facebook и вызвало бурную реакцию украинцев, как и сам пост журналистки.

"Бренд Cosmopolitan приносит соболезнования семьям и близким погибших Героев и просит прощения за текст, опубликованный сегодня утром Евгенией Плихиной на ее личной странице. Данный текст не имеет отношения к позиции бренда и нам искренне жаль, что наша коллега совершила такой необдуманный поступок", – сказано в заявлении.

Новости
"На передовую их!" На Полтавщине вспыхнул скандал из-за разгрома стелы воинам АТО
"Сжечь вместе с издательством!" Реакция Cosmopolitan на скандал с погибшим Героем разъярила украинцев

Напомним, Плихина высмеяла похороны Волочаева. Она рассказала в сети, как случайно оказалась в похоронной процессии, которую назвала "фан-зоной". Кроме того, девушка употребила в своих постах и другие оскорбительные высказывания, как, например, "дяде уже не важно – в дубе он или в сосне", "проветрят уважаемого напоследок", "поносят по всему Киеву и пойдут обедать".

Cosmopolitan и Плихина: журнал разозлил реакцией на скандал

Cosmopolitan и Плихина: журнал разозлил реакцией на скандал

Главком

Cosmopolitan и Плихина: журнал разозлил реакцией на скандал

Cosmopolitan и Плихина: журнал разозлил реакцией на скандал

jetsetter.ua

Пользователи возмутились, что уважаемая компания таким образом отреагировала на поведение своей сотрудницы. Под заявлением оставили более тысячи комментариев. Изданию указали на то, что вместо поста, состоящего из двух предложений, руководство должно было публично уволить Плихину.

"Очень жаль, что эта женщина до сих пор является вашей коллегой", "Самое малое, что вы сейчас можете сделать кроме увольнения этого лица, это посвятить целый номер погибшим ребятам и их семьям, рассказать, как они жили до войны, рассказать, что потеряла Украина, вспомнить о тысячах других семей, оставшихся без любимых людей!", "Ваш рейтинг будет стремительно падать ниже плинтуса. По крайней мере, пока эта тварь ваша коллега", "Необдуманный поступок? Это издевательский пост о погибшем Герое! Или у вас нормально с коллегами так "шутить" над смертью?" , "Сжечь вместе с издательством", "Засуньте в ж*пу такие извинения", – написали в комментариях.

"Сжечь вместе с издательством!" Реакция Cosmopolitan на скандал с погибшим Героем разъярила украинцев
"Сжечь вместе с издательством!" Реакция Cosmopolitan на скандал с погибшим Героем разъярила украинцев
"Сжечь вместе с издательством!" Реакция Cosmopolitan на скандал с погибшим Героем разъярила украинцев
"Сжечь вместе с издательством!" Реакция Cosmopolitan на скандал с погибшим Героем разъярила украинцев
"Сжечь вместе с издательством!" Реакция Cosmopolitan на скандал с погибшим Героем разъярила украинцев
"Сжечь вместе с издательством!" Реакция Cosmopolitan на скандал с погибшим Героем разъярила украинцев
"Сжечь вместе с издательством!" Реакция Cosmopolitan на скандал с погибшим Героем разъярила украинцев
"Сжечь вместе с издательством!" Реакция Cosmopolitan на скандал с погибшим Героем разъярила украинцев
"Сжечь вместе с издательством!" Реакция Cosmopolitan на скандал с погибшим Героем разъярила украинцев
"Сжечь вместе с издательством!" Реакция Cosmopolitan на скандал с погибшим Героем разъярила украинцев
"Сжечь вместе с издательством!" Реакция Cosmopolitan на скандал с погибшим Героем разъярила украинцев

Cosmopolitan также указали на то, что, даже прося прощения за цинизм в сторону Героя Украины, издание не соизволило перейти на украинский язык.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Скандал с Cosmopolitan Ukraine" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Скандал с Cosmopolitan Ukraine
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
33
14
Смешно
3
Интересно
28
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Сала хероям
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
К. Алла
К. Алла
Эта тетка, предлагающая посвятить целый номер Космо "героям", может еще предложит Икее посветить им целый каталог мебели? Доставило пожелание наказать за неправильные мысли и чувства. Оруэлла не читали, наверное. Или читали,
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
К. Алла
К. Алла
и полностью одобряют полицию мыслей.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Видать опрокинула стакан ,и давай писать,, ебло то отечное у неё,, сто пудов заливает втихую
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги