"Чужой идиотизм!" Родители украинских школьников устроили спор из-за ВНО

В тестах Внешнего независимого оценивания (ВНО) по литературе за 2018 год были некорректно составленные вопросы.

Ответы на некоторые из них годами не могли найти опытные литературоведы, и такие формулировки не должны встречаться в тестах для выпускников. Такую точку зрения выразил украинский театральный режиссер и драматург Александр Мирошниченко в группе "Батьки SOS" в Facebook.

По мнению Мирошниченко, составители заданий для ВНО руководствовались личными предпочтениями в литературе и выдали их за догму.

"Настолько не понимать сути литературы – это даже не диагноз. Это какая - то патология. Сидят вот такие убогонькие, произвольно придумывают правильные ответы на вопросы, подгоняя литературу под свои более чем сомнительные вкусы. И все бы ничего – если бы это было приватно. А тут же эпидемия", ― высказался Мирошниченко.

Он подчеркнул, что современное оценивание знаний заставляет принимать только одну точку зрения, и это отбивает интерес молодежи к литературе.

"Литература без мышления – это нонсенс. Вот и выходит, что ВНО из проверки знаний превратилось в проверку способности запоминать чужой идиотизм. Простите, что не воспрепятствовали недоумкам, которые считают собственные сомнительные мысли и вкусы догмой. Ведь именно такие люди нацелены на уничтожение интереса детей к литературе. А это на самом деле - интеллектуальное убийство", - подытожил Мирошниченко.

Пост драматурга вызвал бурный отклик в соцсети. Некоторые пользователи согласились с автором в стремлении изменить систему оценивания ВНО в следующем году.

"Полностью устаревшая система, которую нужно менять", ― высказалась Анна Пашкова в комментариях.

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

Другие пользователи посчитали, что хоть задания и были дискуссионными, но не в тех примерах, которые привел Мирошниченко.

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине разгорелся скандал из-за ВНО по английскому языку.