Письмо Олега Сенцова актрисе Римме Зюбиной.

"Римма, привет! Спасибо за очередное прекрасное письмо. Не удивляйся, что ответ приходит не скоро. Это же не обычная электронная почта, которая приходит на мой ноутбук!:) Сначала ее читает цензор и остальные заинтересованные лица, потом его распечатывают и отдают мне и может не в тот же день. Потом я пишу ответ и процедура повторяется в том же порядке. Так что если в общем, ответ приходит через неделю, но это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно. Да и теряются часто, в отличии от электронных, судьбу которых можно отследить. Со звонком та же ситуация - пробиться очень сложно.Там из-за рубежа один автомат на весь лагерь. Поэтому конечно пробуйте, но не факт, что до меня дойдет очередь. Или вообще такой звонок разрешат, сама понимаешь, такая ситуация вокруг меня; и тут в том числе, так что не парьтесь, есть же письма!

Новости Они не позволяют нам вернуться к прежним граблям

Я чувствую себя нормально, не смотря на 51 день, конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть."

(Дальше о постановке пьесы "Номера")

"Вообще спасибо Вам всем за то, что Вы делаете. Надеюсь, что спектакль получиться и получиться хорошим.

И за детский проект "КлассАкт" отдельное спасибо. Детки - это наше все, детки это мы в будущем, и хорошо, что вы о них заботитесь.

Удачи! Обнимаю и уважаю. Олег. 3.07.18 г."