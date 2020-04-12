Чувствует большинство украинцев: Ляшко назвал три критические симптомы коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал три критические симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что человек заболел коронавирусом.

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Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга Министерства здравоохранения 12 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На коронавирус в Украине проверяют всех людей, у кого есть симптомы. Три самых критических – это высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. У этих людей на 100% отбирают материал на исследование в вирусологической лаборатории", – сказал главный санврач.

Виктор Ляшко

По его словам, кроме них, обязательно ПЛР-тест на коронавирус делают всем контактным лицам больного, а также тем людям, которые недавно прибыли из-за границы и имеют симптомы коронавирусной инфекции.

Также Ляшко заявил, что в стандарт предоставления медицинской помощи в Украине внесли изменения.

"У всех, кто умер от пневмонии, берут секционный материал, который передается на исследование в лабораторию. После этого там проводят диагностику и устанавливают, нет ли возбудителей коронавирусной болезни", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 09:00 воскресенья, 12 апреля, в Украине официально подтверждено 2777 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

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