"Чучело и металлолом!" В сети высмеяли "успех" российского робота Федора на МКС

В сети высмеяли стыковку к Международной космической станции российского робота "Федора".

Отметим, что первая попытка, которая была 24 августа, оказалось неудачной. И лишь спустя три дня, космический корабль "Союз МС-14" с роботом на борту состыковался с МКС.

После стыковки робот "Федор" опубликовал запись в Twitter.

"Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы", – сказано в сообщении.

Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы. pic.twitter.com/iR277q5Mxo — FEDOR (@FEDOR37516789) August 27, 2019

Однако такой "успех" российского робота вызвал только шквал критики и смеха в социальных сетях.

"Не в пробке, а по вине знатного, давно исторически сложившегося распи*дяйства", "А я ожидал репортаж со дна Тихого океана", "Какой работы? Сидеть пристегнутым в углу грузового отсека?", "Показали бы хоть как это чучело шевелится. Пугало насмешившее весь мир", "Федя, спи ж*пой к стенке!", "Какое убожество. Могли бы хоть этот металлолом сделать красивым", "Работу – иллюминатор тряпочкой протирать, повторяя движения оператора?" – смеялись в сети.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи сети высмеяли неудачную состыковку российского космического корабля "Союз МС-14", на борту которого находился робот Федор.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!