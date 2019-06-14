"Чтобы улетел на х*р": Кошевой "послал" Путина. Видео

Комик, близкий друг президента Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой заявил, что не поехал бы с последним на переговоры к лидеру РФ Владимиру Путину, поскольку мечтает, чтобы того отправили в космос.

Своей позицией поделился он в эфире программы журналистки Алеси Бацман (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Не хочу. Я не хочу его видеть. Я хочу, чтобы он улетел в космос на х*р", – прокомментировал Кошевой вопрос о поездке к Путину.

Евгений Кошевой

Комик даже придумал план, как можно осуществить его желание. "Позвонить [Илону] Маску и сказать: сделай капсулу для Путина. И все. Досвидос. Путина туда посадить, Скабееву (российскую пропагандистку – Ред.)", – рассказал Кошевой.

"Не знаю, кто там еще говорит, что “их там нет”. Вот всех этих посадить в одну капсулу, назвать ее “Шпроты”, бл*дь, и – фить! – на Луну или на Марс. Вот это будет поездка!" – озвучил комик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети раскритиковали интервью Кошевого, в котором он сделал ряд скандальных заявлений.

В частности, комик заявил, что недоброжелатели политики новой власти должны "прибить свои пасти", а Зеленский имеет влияние на олигарха Игоря Коломойского.

Также, по мнению актера студии "Квартал 95", Зеленский мог бы занять место главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, потому что "качается и может вырубить Путина".

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