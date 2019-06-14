ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Чтобы улетел на х*р": Кошевой "послал" Путина. Видео

2.8тЧитать материал на украинском

Комик, близкий друг президента Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой заявил, что не поехал бы с последним на переговоры к лидеру РФ Владимиру Путину, поскольку мечтает, чтобы того отправили в космос.

Своей позицией поделился он в эфире программы журналистки Алеси Бацман (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Не хочу. Я не хочу его видеть. Я хочу, чтобы он улетел в космос на х*р", – прокомментировал Кошевой вопрос о поездке к Путину.

Новости
"Не надо указывать!" Кошевой разнервничался из-за украинского языка. Видеофакт

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой

Комик даже придумал план, как можно осуществить его желание. "Позвонить [Илону] Маску и сказать: сделай капсулу для Путина. И все. Досвидос. Путина туда посадить, Скабееву (российскую пропагандистку Ред.)", – рассказал Кошевой.

"Не знаю, кто там еще говорит, что “их там нет”. Вот всех этих посадить в одну капсулу, назвать ее “Шпроты”, бл*дь, и – фить! – на Луну или на Марс. Вот это будет поездка!" – озвучил комик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети раскритиковали интервью Кошевого, в котором он сделал ряд скандальных заявлений.

В частности, комик заявил, что недоброжелатели политики новой власти должны "прибить свои пасти", а Зеленский имеет влияние на олигарха Игоря Коломойского.

Также, по мнению актера студии "Квартал 95", Зеленский мог бы занять место главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, потому что "качается и может вырубить Путина".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персоны
Евгений КошевойВладимир ЗеленскийВладимир Путин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
0
10
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Поцілунки Зеленського йому не на користь. Може не туди цілував?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Diary Albert
Diary Albert
Да, мерзотине Путину надо лететь подальше Марса, т.к. на х*й он уже давно коллективно послан.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
А все xoxлэ олигофрены?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel