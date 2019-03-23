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"Чтобы склевали чайки": Корчинский пригрозил Путину казнью на Керченском мосту

2.6тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что мечтает увидеть все руководство Российской Федерации висящим на Керченском мосту.

По его словам, только так Украина сможет отомстить за то унижение, которое пережила после аннексии Крыма. Свою позицию Корчинский изложил в эфире телеканала InterVizor (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Корчинский

Дмитрий Корчинский

"Керченский мост — это не только изменение геополитическое, которого добилась Москва. А это еще и большое унижение для всех нас. И это то, что нам каждый день напоминает о том, что у нас не только забрали — нас еще и унизили. Наибольшее унижение заключалось в том, что мы отдали Крым практически без выстрелов. И были люди, которые хотели стрелять, пытались стрелять. Но большинство украинского общества и бомонда были за то, чтобы сдать Крым без выстрелов", — возмутился националист.

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Он добавил, что считает это страшной ошибкой. Ведь если бы Крым не сдали агрессору без боя, то локальная война сейчас шла бы только там и не распространилась на Донбасс.

"Само собой, что компенсировать это унижение можно только очень радикальными средствами для себя. Мне, например, будет недостаточно, если мы просто отвоюем оккупированные территории. Нет, нужно, чтобы война пришла в Москву, чтобы руководители Российской Федерации висели на Керченском мосту и висели там долго, пока их не склюют чайки. Именно такой картинки я хочу, именно этот запах я хочу почувствовать, как и каждый нормальный человек в нашей стране", — сказал Корчинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Корчинский заявил, что Украина должна дождаться кризиса в России для начала наступления на аннексированный Крым и Донбасс. Эти слова буквально довели россиян до истерики, и они стали массово выражать недовольство в интернете.

Напомним, что ранее националист уже выступал с предложением сделать из Крымского моста виселицу. Этим он дал повод российским журналистам в очередной раз написать о всплеске "нацизма в Украине".

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Дмитрий КорчинскийВладимир Путин
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Какой страшный человек. Вы его там держите крепче, а то мы тут прям все очень боимся))))
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Подзалупная вышиватная плесень помячтала
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Ш. Олег
Ш. Олег
Нынче, друзья, в экстазе я, просится стих на лист! Не обделён фантазией этот смешной нацист. Только боюсь, что Путину пофиг его мечта - срать он хотел на Корчинского с Керченского моста. :)
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