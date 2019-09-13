Чтобы не дожили? Жителей Донбасса кинули с паспортами России

Для того, чтобы обеспечить "Л/ДНР" российскими паспортами, понадобится не менее 27 лет из-за низкой скорости их выдачи.

Об этом пишет "Восточный вариант". По данным пропагандистов, за две недели с 27 августа до 11 сентября жители "республики" получили лишь 3,5 тысячи паспортов.

"Как мы и прогнозировали, российские паспорта выдаются в ОРДЛО скорее для пропагандистской картинки. Такими темпами, как сейчас, для полной паспортизации "Л/ДНР" потребуется 20-30 лет", – прокомментировал информацию журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

Как мы и прогнозировали, российские паспорта выдаются в ОРДЛО скорее для пропагандистской картинки. Такими темпами, как сейчас, для полной паспортизации ЛДНР потребуется 20-30 лет.https://t.co/jp8oGFTFJl — Денис Казанський (@den_kazansky) September 13, 2019

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