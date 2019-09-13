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13 сентября • обновлено в 12:22
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Чтобы не дожили? Жителей Донбасса кинули с паспортами России

4.1т Читать материал на украинском

Для того, чтобы обеспечить "Л/ДНР" российскими паспортами, понадобится не менее 27 лет из-за низкой скорости их выдачи.

Об этом пишет "Восточный вариант". По данным пропагандистов, за две недели с 27 августа до 11 сентября жители "республики" получили лишь 3,5 тысячи паспортов.

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"Как мы и прогнозировали, российские паспорта выдаются в ОРДЛО скорее для пропагандистской картинки. Такими темпами, как сейчас, для полной паспортизации "Л/ДНР" потребуется 20-30 лет", – прокомментировал информацию журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

Чтобы не дожили? Жителей Донбасса кинули с паспортами России

Жителей Донбасса кинули с паспортами России

Жителей Донбасса кинули с паспортами России

Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе задумали насильно выдавать паспорта России.

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Место
Украина
Теги
выдача паспортов в Донецке Новости ДНР
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Комментарии
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филипп филипыч
филипп филипыч
не понял это зрада или перемога?))
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филипп филипыч
филипп филипыч
майдановцы поясните)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Скоро выйдут на выдачу 1000 в день, ибо спрос огромный. Украина может выдавать 1000 паспортов в день? Ну хотя бы жителям голодающей Африки. Думаю, вряд ли. Африканцы откажутся. Лучше голодать в Африке.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Виня Ксения, вот который раз радуюсь уровню интеллекта мaйдaнyтых: они не могут ни опровергнуть ни одного аргумента оппонентов, ни высказать свои контраргументы, только одна грязная ругань от них идет. Или вы не мaйдaнyтая, а нанята Пригожиным для дискредитации мaйдaнyтых? Тогда сколько вам в Ольгино платят? Хватает на жизнь?
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Виня Ксения
Виня Ксения
Кристина Стефанова, ватка головного мозга, ну то п*здуй в Африку, а лучше на рассею. Чего ты сидишь во враждебной тебе Латвии? И покорми голодающих на рассее за свой счет. Ракеты они жрать отказываются.
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