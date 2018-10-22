''Что ж молчал, как нардепом был?'' Царев оскорбил герб Украины, его жестко поставили на место

Бывший народный депутат от Партии регионов, сторонник "русского мира" Олег Царев оскорбил герб Украины.

Глумливую шутку он написал на своей странице в Twitter, вызвав возмущение и насмешки со стороны пользователей.

"А вы заметили, что святые на иконах изображаются с копьем, мечом или посохом; и только черти с тризубами? Совпадение?" - написал он.

"Вопроса два: при каких обстоятельствах черти увиделись и сколько употребил, что вилы тризубом стали?", "А что ж ты гнида так не гутарил, когда был депутатом и с гордостью носил трезубец?", "Не хорошо издеваться над государственной символикой страны. Вы же не чубатое кастрюлеголовое чмо", - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Царев внезапно разоткровенничался про экс-помощника.