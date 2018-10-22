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''Что ж молчал, как нардепом был?'' Царев оскорбил герб Украины, его жестко поставили на место

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Бывший народный депутат от Партии регионов, сторонник "русского мира" Олег Царев оскорбил герб Украины.

Глумливую шутку он написал на своей странице в Twitter, вызвав возмущение и насмешки со стороны пользователей.

"А вы заметили, что святые на иконах изображаются с копьем, мечом или посохом; и только черти с тризубами? Совпадение?" - написал он.

''Что ж молчал, как нардепом был?'' Царев оскорбил герб Украины, его жестко поставили на место

Новости
Олег Царев в интервью "сболтнул лишнего"

"Вопроса два: при каких обстоятельствах черти увиделись и сколько употребил, что вилы тризубом стали?", "А что ж ты гнида так не гутарил, когда был депутатом и с гордостью носил трезубец?", "Не хорошо издеваться над государственной символикой страны. Вы же не чубатое кастрюлеголовое чмо", - пишут в комментариях.

''Что ж молчал, как нардепом был?'' Царев оскорбил герб Украины, его жестко поставили на место
''Что ж молчал, как нардепом был?'' Царев оскорбил герб Украины, его жестко поставили на место
''Что ж молчал, как нардепом был?'' Царев оскорбил герб Украины, его жестко поставили на место
''Что ж молчал, как нардепом был?'' Царев оскорбил герб Украины, его жестко поставили на место
''Что ж молчал, как нардепом был?'' Царев оскорбил герб Украины, его жестко поставили на место
''Что ж молчал, как нардепом был?'' Царев оскорбил герб Украины, его жестко поставили на место
''Что ж молчал, как нардепом был?'' Царев оскорбил герб Украины, его жестко поставили на место
''Что ж молчал, как нардепом был?'' Царев оскорбил герб Украины, его жестко поставили на место
''Что ж молчал, как нардепом был?'' Царев оскорбил герб Украины, его жестко поставили на место
''Что ж молчал, как нардепом был?'' Царев оскорбил герб Украины, его жестко поставили на место

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Царев внезапно разоткровенничался про экс-помощника.

Персона
Олег Царев
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Sam Vik
Sam Vik
Ничего, олежка ещё немного побухает и расскажет, откуда двухголовая курица-мутант на рашкином гербе появилась.
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1
1
Мир Миру
Мир Миру
Этот малообразованный Царев хоть знает , кто такой Володимѣръ Свѧтославич? Это князь новгородский (970—988), князь киевский (978—1015), при котором произошло Крещение Руси. И трезубец - это его личный знак (герб).
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2
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Олег Царев: "Русский язык - язык БОГА. Сатанисты его запрещают во всех странах..." А до 18-го века бог был немым? Значит, Святое писание - фальшивка?
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