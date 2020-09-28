Что такое "флекс" на молодежном сленге: все значения слова

"Флекс" – одно из самых популярных слов в молодежном сленге. Это термин, которым с недавнего времени стали обозначать образ жизни, популярный среди современной молодежи.

OBOZREVATEL рассказывает, что он значит в точности.

Слово "флекс" происходит от английского глагола flex – "гнуть, сгибать", а на молодежном сленге означает "притворяться, быть ненастоящим". Так, производное от него "флексить" означает хвастаться, понтоваться, выставлять на показ одежду, обувь, деньги, машины.

Кроме этого, "флекс" имеет другое значение – танцевать под ритмичную музыку, "раскачиваться" под музыку. Это слово вошло в лексикон американских подростков в начале 2000-х годов, а в 2005 году попало в словарь англоязычного сленга Urban Dictionary.

Но наибольшую популярность слово "флекс" получило в 2014 году, когда хип-хоп дуэт из США Rae Sremmurd выпустил клип No Flex Zonе – о свободном от флекса пространстве (месте, где не нужно хвастать).

Есть еще одно значение слова "флекс", связанное с английским flexible (гибкий) – играть мышцами. Так, когда человек демонстрирует свои мускулы или садится на шпагат, чтобы показать растяжку, он начинает флексить.

Существует также выражение "низкий флекс" – которое употребляют, когда человеку нечем похвастаться.

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