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6 сентября • обновлено в 04:50
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
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Филарет продолжает борьбу с ПЦУ: ждет ли православную церковь раскол

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Эпопея с ликвидацией УПЦ КП продолжается. На этот раз сторону патриарха Филарета взял Окружной административный суд Киева. Он запретил совершать любые действия по ликвидации УПЦ КП до рассмотрения судебного иска к Министерству культуры.

Что это значит и как вообще обстоят дела с детищем патриарха Филарета — разбирался OBOZREVATEL.

Что происходит сейчас

  • Окружной суд запретил митрополиту Черкасской ПЦУ Иоанну (Яременко А. В.) совершать любые действия по распоряжению и управлению имуществом Киевской патриархии, а также по прекращению и ликвидации УПЦ КП до вступления решения в законную силу.

  • Непонимание по позиции суда в деле о ликвидации УПЦ КП неоднократно высказывал и Архиепископ Черниговской и Нежинский Евстратий Зоря: “По данному делу сторона патриарха Филарета трижды подавала ходатайство об “обеспечении иска” и трижды получила отказ. А четвертый раз по тому же делу вдруг ходатайство удовлетворили. Причем ходатайство подано было вечером 2 сентября, а 4 сентября уже появилось постановление. Очевидно, что на решение будет подана апелляция с ходатайством об его отмене. Также следует отметить, что решение никоим образом не меняет того факта, что "КП УПЦ КП" находится, как юридическое лицо, в состоянии ликвидации”.

Филарет

Филарет

  • Это контр-удар по Православной церкви Украины. Еще с мая 2019 года Почетный патриарх всячески пытается перехватить инициативу у Епифания и разрушить новосозданную церковь. Для этого он даже обращался к главе МВД Арсену Авакову за защитой;

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  • Сейчас “война” перешла в юридическую плоскость и суды. Одна из основных задач Филарета сохранить за собой Киевский Патриархат, хотя бы юридически;

  • В православной среде у самого Филарета сейчас не самое лучшее положение. Раскола в ПЦУ так и не произошло, а многие считают его маргиналом.

  • "Безусловно, у УПЦ КП есть своя социальная база и там достаточно людей, которые идейно поддерживают то, что говорит и делает Почетный патриарх. Правда, я бы назвала все их движение маргинальным и оно им останется. Большинство людей все же пошли за ПЦУ", пояснила OBOZREVATEL религиовед Людмила Филипович.

В чем причина и какова предыстория

  • На Поместном соборе 15 декабря 2018 года под председательством патриарха Филарета постановили прекратить деятельность УПЦ КП путем объединения и присоединения к создаваемой Православной церкви Украины;

Епифаний

Епифаний

  • В тот момент как раз происходил процесс объединения церквей и создание ПЦУ. Тогда же сам Филарет всячески публично поддерживал идею и похвально отзывался о новоизбранном главе ПЦУ Епифании;

  • Правда, уже через несколько месяцев Почетный патриарх раскритиковал нового главу и призвал бойкотировать Томос об автокефалии. Также он объявил о восстановлении УПЦ КП как единственной православной церкви в Украине;

  • Филарет созвал собор ранее собственноручно ликвидированной УПЦ КП и признал Томос незаконным. Хотя собрание было малочисленным, это только подогрело скандал внутри церкви;

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  • Такая позиция вызвала негодование у ПЦУ. Ведь Патриарх был одним из отцов-основателей новой церкви, а также собственноручно подписал документ об автокефалии;

  • У церковного конфликта есть несколько причин. Частично одну из главных охарактеризовал и сам Филарет – нежелание “прислушиваться” к нему. Якобы перед объединительным Собором была негласная договоренность о распределении основных ролей.

  • Еще одна причина конфликта – имущество и финансовые ресурсы церкви. После создания ПЦУ, Филарет сохранил за собой управление Киевской епархией. Соответственно, все финансы остались под его руководством. Однако в виду скандальных заявлений Филарета, Епифаний решил окончательно лишить возможности Почетного патриарха влиять на эти процессы, но пока безуспешно.

Филарет продолжает борьбу с ПЦУ: ждет ли православную церковь раскол

Почему это важно и какие риски?

От этого вопроса во многом зависит единство Православной церкви Украины. Можно по-разному относиться к политическим вопросам, но даже гипотетический раскол ПЦУ приведет к религиозному коллапсу. Сейчас в Украине и так действует, помимо ПЦУ, Украинская церковь Московского патриархата.

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Пока говорить о расколе в ПЦУ все же не стоит. Филарета поддерживает несколько преданных иерархов. За Епифанием стоит большинство представителей ПЦУ, а также Константинопольский патриархат. Стороны ведут позиционную борьбу больше в судам, чем на улицах. И это большой плюс ситуации.

Правда, некоторые религиоведы в контексте этой борьбы отмечают излишнюю пасивность Епифания. Мол Филарет, несмотря на столь приклонный возраст (а ему 90 лет), активно включился в борьбу. Митрополит Киевский и глава ПЦУ наоборот — принимает участие лишь в официальных мероприятиях. Отношения с Филаретом и УПЦ КП комментирует сдержано и не часто, передавая эту ношу пресс-секретарю Евстратию Зоре.

Выжидательную позицию заняли и в УПЦ МП, а также Русской православной церкви. Очевидно, что внутренний конфликт выгоден обоим церковным структурам, ведь в будущем можно всерьез говорить о восстановлении полноценного влияния на Украину.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персоны
Патриарх Филарет Митрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
Православная церковь Украины УПЦ КП
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