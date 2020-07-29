Что нужно делать по возвращению из стран 'красной зоны': в Минздраве пояснили

Украинцы, которые возвращаются со стран, где много больных коронавирусом (COVID-19), должны по прилету установить приложение "Дій вдома" и пройти ПЦР-тест.

Об этом в эфире 1+1 рассказа глава Минздрава Украины Максим Степанов, пояснив алгоритм возвращения наших граждан из "красных зон".

"Четко прописан алгоритм, что делают люди, которые прилетают из красной зоны. На пограничной службе они должны установить приложение "Дій вдома", для удобства наших граждан мы ввели дополнительную опцию – сделать ПЦР-тест, перечень лабораторий есть на сайте Минздрава. Сразу эта информация передается в полицию, и человек снимается с контроля в приложении "Дій вдома", – рассказал министр.

При этом Степанов сказал, что аэропорт "Борисполь" Минздраву не принадлежит, поэтому они не могут контролировать людей, которые прибывают из-за рубежа.

"Аэропорт "Борисполь" нам не принадлежит. Это другое подчинение. Минздрав определяет перечень стран, вошедших в красную или зеленую зону. Там очень четкий показатель по заболеваемости, уровня активных больных. Мы потом даем ответ на эту информацию после определения. Дальше есть другие службы, которые отвечают", – добавил чиновник.

Как сказал OBOZREVATEL, министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон в связи с пандемией COVID-19.