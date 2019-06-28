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"Что это за жизнь?!" Жители Крыма взбунтовались из-за непомерных цен на фрукты

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В оккупированном Россией Крыму местные жители пожаловались на непомерно высокие цены сезонных фруктов – клубники, черешни и абрикосов.

Черешню торговцы продают от 250 до 400 рублей (103-166 гривен) за килограмм, говорится в сюжете ТРК ИТВ (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы). За малину в среднем на всех рынках просят по 300 рублей (124 грн).

"Люди получают по 8500 пенсии (около 3500 гривен) и каждый хочет купить ребенку. 300, 350, 400 – разве можно за такие деньги покупать?! Я мяса не могу взять, только молоко и сметана. В Крыму настолько все подорожало. Что это за жизнь?!" – возмутилась местная жительница.

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Также крымчанка предложила так называемому главе Крыма Сергею Аксенову самому на огороде выращивать фрукты и ягоды, чтобы продавать их дешевле.

Цены на рынке

Цены на рынке

Скриншот

При этом непомерные цену устанавливают не только на вырощенные на полуострове, а и на импортные фрукты. Одна из продавцов на рынке призналась, что ввозимый товар дешевле своего, но цены ставят одинаковые.

Также жители отмечают, что выращивать что-либо самостоятельно стало невыгодно, поскольку подорожали коммунальные услуги, а вода для полива необходима в больших количествах.

Как писал OBOZREVATEL, отдых в Крыму с учетом транспорта и проживания в трехзвездочном отеле для россиян дороже, чем отпуск на Кипре, в Турции, Грузии, Болгарии, Черногории или Греции.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"Жители Крыма взбунтовались из-за непомерных цен на фрукты"- и что? Все рванули на окраину?
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