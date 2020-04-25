Так, друзья — сегодня будет пост на одну интересную и давно задуманную мной тему — про убогие советские фильмы-детективы, которые в огромном количестве наснимали в основном в брежневскую эпоху (приблизительно в 1975-85 годах), и о которых многие любители СССР сейчас вздыхают — "ах, какие хорошие и интересные фильмы показывали по телевизору!"

С советскими детективами произошла ровно та же история, что и с советской мультипликацией— 90% процентов всего снимаемого был невероятный трэш и конъюнктурный шлак. К 10% относились немногочисленные хорошие фильмы, например, "Место встречи изменить нельзя" — который и сейчас смотрится неплохо; тогда как остальные 90% составляла невероятная нудятина про то, как какой-нибудь приличный с виду советский человек ведёт двойную жизнь — ворует с овощной базы немытую морковку. Снабженец-оборотень! В общем, большинство советских детективов была низкопробным советским трэшем, который мог появиться только в среде с "госпланом" и отсутствующей конкуренцией, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ про убогие советские детективы. З

"Профессия следователь", 1982 г.

Нередко советские детективы растягивали в целые мини-сериалы, которые было удобно показывать по будним дням после программы "Время". В программе телепередач так и писали — "Художественный фильм. Остросюжетный детектив". Такой формат ленты был удобен и для режиссёра, и для всей съёмочной группы — в СССР "искусство" оплачивалось исходя из его итогового размера, и пятисерийный телевизионный фильм считался крупным гос.заказом.

"Профессия следователь" — типичный пример кислого советского детектива с убогим сюжетом. Цитата из описания фильма с "Википедии" — "Преступники получали крупные суммы денег за воображаемые специи — лук, чеснок, перец, недовложения которых в пищевую продукцию потом скрывали якобы изменившимися нормативами". В общем, преступники пользовались несовершенством государственной советской системы логистики, но отважный полковник в исполнении артиста Буркова их победил. Невероятная пятисерийная нудятина, которая начинается кстати весьма интересно, но заканчивается советской кислятиной про снабженцев-оборотней.

"Гонки по вертикали", 1982 г.

Трехсерийный фильм, показывающий СССР начала восьмидесятых годов. Сотрудники МУРа задерживают опасного преступника Батона (в исполнении Валентина Гафта), при котором находят редкий орден Андрея Первозванного, но из-за недостаточности улик преступника отпускают. Тут надо сказать, что советские детективы всячески превозносили советскую милицию и следователей — в фильмах они всегда подтянуты, вежливы и следуют строго букве закона — что в жизни, как вы понимаете, случалось далеко не всегда.

В конце последней серии преступник Батон пускается во все тяжкие — начинает красть все подряд ценные советские вещи вроде шапок и шкурок для воротников, а также ворует сберкнижки. Но в итоге честная советская милиция в лице следователя Тихонова (в исполнении Андрея Мягкова) ловит Батона. Смотреть скучно, можно заснуть.

"Контрабанда", 1974 г.

Односерийный фильм про советских "несунов", которые похищали с завода ценные детали с содержанием платины, и вывозили её за пределы СССР при помощи авиаперелётов. Выявить шайку несунов, наносящих ущерб советской экономике, помогают таможенники — обращают внимание на подозрительный саквояж, за которым никто не приходит. В саквояже находят коробку конфет с ценными пластинами из платины.

Тут интересно обыгран факт воровства с советских заводов — в СССР из-за тотального дефицита очень многие люди тащили с заводов всё подряд, от кафельной плитки до карданных валов — я встречал описание, как карданные валы для автомобилей выносили через проходную под плащом при помощи специальной системы противовесов. Не исключаю, что на всяких приборостроительных заводах могли воровать и платину)

"Выгодный контракт", 1980 г.

Шпионский детектив про борьбу СССР и стран Загнивающего Запада. Директор мехового магазина Шульгин нажил путём различных махинаций состояние (видимо, продавал шубы "мимо кассы") и теперь пытается выехать на Загнивающий Запад и ищет способы купить валюту и перевести её в западные банки. Помочь ему в этом соглашается некий Хадсон, взамен на услугу — он хочет устроить на работу на режимном предприятии учёного-"шпиона".

Растянуто это кино на четыре серии и является таким типичным детективом брежневского СССР — где добрые милиционеры и милые кагэбэшники борются с подпольными продавцами шуб и иностранными шпионами.

Вместо эпилога.

В посте я рассказал всего про четыре фильма — но на самом деле их были сняты десятки, и за редкими удачными исключениями (вроде "Место встречи изменить нельзя") большинство подобных фильмов представляло собой невероятную нудятину — которая как нельзя лучше описывала реальную жизнь в совке. На западе в те же годы снимали такие шедевры, как "Крёстный отец" или "Спрут", тогда как в СССР шли душные и кислые фильмы про то, как доблестная советская милиция ловила подпольных предпринимателей и снабженцев-оборотней, укравших машину немытой картошки...

Такие дела.

А вы смотрели советские детективы? Что думаете про них?

Напишите в комментариях, интересно.

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