Число больных коронавирусом в Украине выросло до 156: данные Минздрава на 25 марта

По состоянию на утро четверга, 26 марта, в Украине официально подтверждены 156 случаев заболевания коронавирусом.

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Такие данные появились на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. Отмечается, что 43 случая были выявлены за последние сутки.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы", – сказано в сообщении.

Коронавирус в Украине Delo.ua

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 1 случай;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 2 случая;

Донецкая область – 1 случай;

Запорожская область – 7 случаев;

Житомирская область – 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская область – 16 (2 летальных) случаев;

Киев – 34 случая;

Киевская область – 24 случая;

Львовская область – 2 случая;

Луганская область – 1;

Одесская область – 4;

Тернопольская область – 15 случаев (1 летальный);

Херсонская область – 1 случай;

Черновицкая область – 42 (1 летальный) случая;

Черкасская область – 2 случая.

В Минздраве уточнили, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 26 марта 2020 в Центр поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по состоянию на 25 марта в Украине официально были подтверждены 145 случаев COVID-19. Выздоровел пока только один человек.

Из-за опасной инфекции в стране умерли уже пять человек: в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

В целом в мире коронавирусом заразились почти 472 тысячи человек, умерли почти 21 300, а выздороветь удалось 114 тысячам.

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