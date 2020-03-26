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26 марта • обновлено в 10:23
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Число больных коронавирусом в Украине выросло до 156: данные Минздрава на 25 марта

5.2т
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По состоянию на утро четверга, 26 марта, в Украине официально подтверждены 156 случаев заболевания коронавирусом.

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Такие данные появились на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. Отмечается, что 43 случая были выявлены за последние сутки.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы", – сказано в сообщении.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Delo.ua

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 1 случай;

  • Волынская область – 2 случая;

  • Днепропетровская область – 2 случая;

  • Донецкая область – 1 случай;

  • Запорожская область – 7 случаев;

  • Житомирская область – 2 (1 летальный) случаи;

  • Ивано-Франковская область – 16 (2 летальных) случаев;

  • Киев – 34 случая;

  • Киевская область – 24 случая;

  • Львовская область – 2 случая;

  • Луганская область – 1;

  • Одесская область – 4;

  • Тернопольская область – 15 случаев (1 летальный);

  • Херсонская область – 1 случай;

  • Черновицкая область – 42 (1 летальный) случая;

  • Черкасская область – 2 случая.

В Минздраве уточнили, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 26 марта 2020 в Центр поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по состоянию на 25 марта в Украине официально были подтверждены 145 случаев COVID-19. Выздоровел пока только один человек.

  • Из-за опасной инфекции в стране умерли уже пять человек: в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

  • В целом в мире коронавирусом заразились почти 472 тысячи человек, умерли почти 21 300, а выздороветь удалось 114 тысячам.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Livesey David
Livesey David
Если судить только по "официальным" летальным случаям, то заболевших коронавирусом должно быть раз в 100 больше.
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Журба Валентина
Журба Валентина
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