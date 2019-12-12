Чиновники Государственной службы по вопросам труда в Харьковской области опозорились, презентовав собственный гимн. Однако его мелодия оказалась плагиатом на советскую песню "Я люблю тебя, жизнь", которую исполнял скандальный украинофоб Иосиф Кобзон.

Ролик с нелепым творчеством опубликовали на странице паблика "Последний капиталист" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Гимн Гоструда. Аааааа! Гимн, флаг. Народная рентная республика. Они поправят все, на посту стоят. Послушайте эти слова. Ну, все. Работники Гоструда вдохновились гимном и готовы делать больше проверок и справедливости! Предприниматель, знай, за тобой следят! Кстати, неудивительно, что музыка взята из советской песни: "Я люблю тебя, жизнь". Это бомба просто", – написали авторы поста.

В ролике чиновники показушно встают под пафосную песню, а ее исполнитель Давид Кадимян хвастается "премьерой авторской вещи, которая станет визитной карточкой" Гоструда в Харьковской области.

Пользователи сети увидели во всем этом действе возрождение советских традиций и высмеяли чиновников за нелепую и бессмысленную инициативу.

Гоструда в Харькове опозорилось советским гимном Скриншот видео

"Неужели украли? Чиновники и злодейство? Нет, не верю! Они не могли бы этого сделать никогда, им совесть не даст", "Почему украли? Переняли у родной системы", "Все это напоминает 70-е прошлого столетия. Это какой-то маразм!", "И этот зоопарк живет за счет наших налогов!", "Каждый раз я думаю, что это последнее дно. Но нет. До дна, видимо, еще далеко", "Гимнотворцы", "Кажется, совок в этой стране не способно искоренить ничто", "Хотели гимн, а получилось г*вно", "Гребаный совок! Все встают и радостно хлопают", – негодуют украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в 1-ой городской гимназии Черкасс учительница музыки стала фигурантом громкого скандала. Она заставляла учеников 4 класса петь советские песни "Катюша", "Синенький платочек" и "Вставай, страна огромная", а также показала пропагандистское видео с президентом России Владимиром Путиным.

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